«Я СДЕРЖУ СЛОВО»: ПРИБАЛТЫ ПРОТИВ ФИЦО И ВУЧИЧА

Согласно официальным данным российской стороны, на Параде Победы 9 мая на Красной площади должны присутствовать 29 мировых лидеров, часть из которых уже прилетела в столицу.

7 мая вечеров в Москве приземлился самолет с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также в российской столице. При этом Путин уже успел встретиться сегодня в Кремле с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.

Самый сложный путь пришлось преодолеть президенту Сербии Александру Вучичу. Латвия и Литва закрыли для него свое воздушное пространство, в итоге Вучичу пришлось лететь в Москву через Азербайджан. При этом, по данным СМИ, его самолету пришлось приземлиться в Баку из-за угрозы атаки дронов.

«Один только вопрос: какое наказание понесут Вучич и Сербия? Они говорят, что накажут меня, что закуют в цепи. Сербия находится на европейском пути, но я лично готов ко всем видам наказания. Я сдержу свое слово, я сказал президенту Путину, что приеду, и я поеду», — говорил Вучич ранее журналистам.

Похожая история разворачивается в эти минуты с премьером Словакии Робертом Фицо, который будет единственным представителем стран ЕС на Параде Победы в Москве 9 мая. После запретов Польши и Литвы, небо для Фицо в последний момент закрыла и Эстония

«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», - заявил 7 мая вечером словацкий премьер.



По словам политика, сейчас ищется альтернативный маршрут, но из-за решения Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные в Москве на вечер 8 мая.

Из заявленных участников торжеств пока от визита в Россию отказались президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Лаоса Тхонглун Сисулит. Согласно официальным версиям, Алиеву помешали мероприятия, посвященные его отцу Гейдару Алиеву, а Сисулит подхватил коронавирус.

Тем временем немецкая газета Berliner Zeitung выступила с экзотическим предложением к новому канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Издание настаивает, что тот должен сделать «дипломатический сюрприз» и обязательно приехать в Москву 9 мая. На момент выхода материала Мерц пребывает в раздумьях.