Си, Вучич и «Орешник»: Мировые лидеры слетаются в Москву на 9 мая
Литва и Латвия заблокировали путь в Россию президенту Сербии, Эстония закрыла небо премьеру Словакии, Москва вспомнила жизнь без интернета, а Зеленскому уже грозят «Орешником».
Мировые лидеры один за другим прилетают в Москву, чтобы отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в компании президента РФ Владимира Путина. В их числе главы Китая, Бразилии и президент Сербии, не испугавшийся гнева европейцев, «закрытого неба» и украинских дронов.
Тем временем в Москве обсуждают перспективу ударов «Орешником» в случае провокаций 9 мая и привыкают к жизни без интернета.
«Я СДЕРЖУ СЛОВО»: ПРИБАЛТЫ ПРОТИВ ФИЦО И ВУЧИЧА
Согласно официальным данным российской стороны, на Параде Победы 9 мая на Красной площади должны присутствовать 29 мировых лидеров, часть из которых уже прилетела в столицу.
7 мая вечеров в Москве приземлился самолет с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также в российской столице. При этом Путин уже успел встретиться сегодня в Кремле с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.
Самый сложный путь пришлось преодолеть президенту Сербии Александру Вучичу. Латвия и Литва закрыли для него свое воздушное пространство, в итоге Вучичу пришлось лететь в Москву через Азербайджан. При этом, по данным СМИ, его самолету пришлось приземлиться в Баку из-за угрозы атаки дронов.
«Один только вопрос: какое наказание понесут Вучич и Сербия? Они говорят, что накажут меня, что закуют в цепи. Сербия находится на европейском пути, но я лично готов ко всем видам наказания. Я сдержу свое слово, я сказал президенту Путину, что приеду, и я поеду», — говорил Вучич ранее журналистам.
Похожая история разворачивается в эти минуты с премьером Словакии Робертом Фицо, который будет единственным представителем стран ЕС на Параде Победы в Москве 9 мая. После запретов Польши и Литвы, небо для Фицо в последний момент закрыла и Эстония
«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», - заявил 7 мая вечером словацкий премьер.
По словам политика, сейчас ищется альтернативный маршрут, но из-за решения Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные в Москве на вечер 8 мая.
Из заявленных участников торжеств пока от визита в Россию отказались президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Лаоса Тхонглун Сисулит. Согласно официальным версиям, Алиеву помешали мероприятия, посвященные его отцу Гейдару Алиеву, а Сисулит подхватил коронавирус.
Тем временем немецкая газета Berliner Zeitung выступила с экзотическим предложением к новому канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Издание настаивает, что тот должен сделать «дипломатический сюрприз» и обязательно приехать в Москву 9 мая. На момент выхода материала Мерц пребывает в раздумьях.
«ОРЕШНИК» И ПРОВОКАЦИИ
Президент России Владимир Путин ранее объявил трехдневное перемирие, которое начнется в полночь с 7 на 8 мая. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту идею, пригрозив собирающимся в Москву политикам, что снимает с себя ответственность за их безопасность.
«Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», - возмутился в этой связи зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, «в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».
На этом фоне Украина установил антирекорд. Минобороны России сообщило 7 мая, что за сутки было сбито 524 беспилотника а также пять ракет «Нептун».
С вечера 6 мая в Москве и других городах России начались ограничения мобильного интернета. Мобильные операторы и банки предупредили жителей столицы о перебоях со связью 7, 8 и 9 мая. По свидетельству корреспондента НСН, во время репетиции парада в среду не работали соцсети, мессенджеры, навигаторы и банковские приложения, при этом днем сеть «отвисла».
«Для ограничения мобильного интернета никаких глушилок не используется, потому что есть специальное оборудование для отключения. У государства есть рубильник для таких целей. При этом никто не отключает мобильную связь – люди могут позвонить, вызвать экстренные службы», - сказал в этой связи НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Угрозы Киева породили разговоры о возможном ответном применении Россией уже ставшего легендой ракетного комплекса «Орешник».
«Мы к возможным провокациям на 9 мая относимся серьезно, Зеленский все может натворить, поэтому идет серьезнейшая подготовка, Мы готовы, цели определили для ударов. Мне кажется, в определенной ситуации можем применить "Орешник»" День Победы - это очень серьезное мероприятие, великий праздник. Если Украина хочет это испортить, надо с ними кончать», - сказал НСН член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.
«В данном случае нечего комментировать. Наша позиция по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», – сказал он журналистам 7 мая, отвечая на вопрос, будет ли России бить по Киеву «Орешником» в случае нарушения трехдневного перемирия.
Юбилейный Парад Победы в Москве стартует 9 мая в 10:00, при этом большого праздничного концерта в этот день в столице не будет.
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