Снег, ВДВ «За Донбасс!» и собака Лукашенко: Чем запомнился Парад Победы в Москве

Путин поздравил с Днем Победы

В ходе выступления на Красной площади Владимир Путин напомнил, что сейчас Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, демонтирует памятники и «перечеркивает память о героизме и благородстве освободителей». Российский лидер поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что сейчас РФ переживает «сложный, рубежный» период, и в этот день страна более остро осознает, что судьба Родины зависит от каждого гражданина.

«Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести», - сказал президент.

Погода не огорчила

Плохую погоду на 9 мая обещали изначально. Так, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН говорил, что в Москве в День Победы возможны «заряды» снега, а температура в утренние часы не поднимется выше двух градусов тепла.

Поэтому в этом году президента России во время выступления с праздничной речью на трибуне зрители могли наблюдать в пальто, а на его фоне падал снег. Многие иностранные гости также приехали в Кремль в пальто, шарфах и шапках.

Однако непогода не помешала провести воздушную часть парада. Так, зрители смогли увидеть в небе пилотажные группы «Стрижей» и «Русских витязей», которые традиционно продемонстрировали российский триколор.