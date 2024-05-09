Снег, ВДВ «За Донбасс!» и собака Лукашенко: Чем запомнился Парад Победы в Москве
В Москве прошел Парад Победы, на который приехали представители некоторых дружественных стран. А в шествии приняли участие даже солдаты из зоны СВО.
Утром 9 мая на Красной площади в Москве прошел Парад Победы, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парадом командовал главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а традиционно принял его — министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. В мероприятии приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц техники.
Отдельной большой коробкой прошли участники СВО. Они были одеты в полевую форму, бронежилеты и каски. Многие военные были с медалями и орденами. Расчетом командовал Герой России подполковник Евгений Хабаров. А колона ВДВ во время шествия прокричала «За Донбасс!».
Кто приехал
Парад посетили президент Владимир Путин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин и другие российские политические деятели. Среди иностранных гостей были главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. А лидеры Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса приехали на Парад Победы впервые.
Среди «гостей» белорусской делегации на Красной площади также был шпиц белорусского президента Александра Лукашенко Умка, который уже не первый раз присутствует на Параде. Раньше лидер Белоруссии также приезжал на торжественное мероприятие с сыном Николаем.
При этом представители «недружественных стран» на празднике в Москве не присутствовали. О том, что российские власти не собираются их приглашать, еще до Дня Победы говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, их не зовут еще с 2022 года, в связи с проведением «недружественной политики» в отношении России.
Путин поздравил с Днем Победы
В ходе выступления на Красной площади Владимир Путин напомнил, что сейчас Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, демонтирует памятники и «перечеркивает память о героизме и благородстве освободителей». Российский лидер поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что сейчас РФ переживает «сложный, рубежный» период, и в этот день страна более остро осознает, что судьба Родины зависит от каждого гражданина.
«Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести», - сказал президент.
Погода не огорчила
Плохую погоду на 9 мая обещали изначально. Так, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН говорил, что в Москве в День Победы возможны «заряды» снега, а температура в утренние часы не поднимется выше двух градусов тепла.
Поэтому в этом году президента России во время выступления с праздничной речью на трибуне зрители могли наблюдать в пальто, а на его фоне падал снег. Многие иностранные гости также приехали в Кремль в пальто, шарфах и шапках.
Однако непогода не помешала провести воздушную часть парада. Так, зрители смогли увидеть в небе пилотажные группы «Стрижей» и «Русских витязей», которые традиционно продемонстрировали российский триколор.
В целом в России парады в честь Дня Победы 9 мая прошли в семи городах-героях и 18 городах, в которых находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, в том числе в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке. Памятные шествия также провели в Германии, Молдавии, Словакии и Турции.
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