СМИ: Зеленский находится в безвыходном положении перед встречей с Трампом
Украинский президент Владимир Зеленский перед встречей с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне находится в безвыходном положении, сообщает Bloomberg.
Агентство пишет, что Зеленский вынужден выбрать между гневом главы Белого дома и соглашением на сделку по урегулированию конфликта вокруг Украины. Таким образом, Зеленский оказался в безвыходном положении.
При этом целями президента Украины на встрече является получение информации о требованиях президента России Владимира Путина, которые он высказал в ходе переговоров с Трампом и обозначение сроков трехсторонней встречи глав США, РФ и Украины.
Ранее стало известно, что Трамп может полностью отказаться от Украины, если президент этой страны Владимир Зеленский не примет его условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
