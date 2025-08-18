СМИ: Зеленский находится в безвыходном положении перед встречей с Трампом

Агентство пишет, что Зеленский вынужден выбрать между гневом главы Белого дома и соглашением на сделку по урегулированию конфликта вокруг Украины. Таким образом, Зеленский оказался в безвыходном положении.

При этом целями президента Украины на встрече является получение информации о требованиях президента России Владимира Путина, которые он высказал в ходе переговоров с Трампом и обозначение сроков трехсторонней встречи глав США, РФ и Украины.

Ранее стало известно, что Трамп может полностью отказаться от Украины, если президент этой страны Владимир Зеленский не примет его условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

