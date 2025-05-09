Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы
Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Москве, городах-героях, городах дислокации штабов военных округов. Документ опубликовало Минобороны.
«9 мая 2025 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей... в... городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии», - говорится в приказе.
Согласно документу, прозвучат тридцать залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий, также будут произведены пуски фейерверочных изделий салютных установок согласно нормам расхода боеприпасов и таких изделий на один артиллерийский салют.
Ранее Белоусов принял Парад Победы на Красной площади в Москве и доложил президенту, Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину о готовности военных к торжеству, пишет RT.
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