США: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу
Киев может стать крупным поставщиком оружия и военной техники в страны Европы, сообщил Fox News постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер.
По его словам, это может произойти на фоне увеличения европейскими странами расходов на оборону. Постпред указал, что необходимо думать, как будет выглядеть украинская экономика в будущем. Уитакер отметил, что Киев должен задуматься о восстановлении сельского хозяйства, портов и другой инфраструктуры.
Ранее Уитакер заявил, что Пекин необходимо наказать за субсидирование роста количества жертв в конфликте вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу
- ЛДПР открыла магазин партийного мерча
- В Госдуме не подтвердили информацию о новых запретах для дачников
- Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт, отказавшись от Крыма
- СМИ: Зеленский находится в безвыходном положении перед встречей с Трампом
- Трамп признал, что выбор места для переговоров с Путиным был предметом спора
- Подросткам могут установить лимит операций по банковским картам
- Назван уровень владения английским языком Путина
- Ремонт импортных автомобилей в РФ подорожал на 26% за год
- Таксисты готовят распродажу подержанных иномарок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru