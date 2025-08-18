США: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу

Киев может стать крупным поставщиком оружия и военной техники в страны Европы, сообщил Fox News постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер.

Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт, отказавшись от Крыма

По его словам, это может произойти на фоне увеличения европейскими странами расходов на оборону. Постпред указал, что необходимо думать, как будет выглядеть украинская экономика в будущем. Уитакер отметил, что Киев должен задуматься о восстановлении сельского хозяйства, портов и другой инфраструктуры.

Ранее Уитакер заявил, что Пекин необходимо наказать за субсидирование роста количества жертв в конфликте вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры