Самолет лидера Сербии Вучича вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучич вылетел в российскую столицу из Баку, где совершил вынужденную посадку по пути в Москву, сообщили СМИ Азербайджана. Сербские издания объяснили посадку в Баку невозможностью продолжить полет из-за закрытого воздушного пространства России.

Рейс был прерван в целях безопасности, в том числе из-за работы систем ПВО, сообщило агентство Tanjug. Борт ожидал разрешения лететь до Москвы.

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Перед посещением Москвы Александр Вучич вынужденно прервал визит в Вашингтон по состоянию здоровья. Президента Сербии госпитализировали 3 мая в Белграде на фоне высокого артериального давления.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», непосредственно перед полетом в Москву власти Литвы и Латвии запретили пролет его самолета над своей территорией. Аналогичный запрет ввели Польша и Литва для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собирается в Москву на 9 мая. Власти Эстонии также запретили использовать воздушное пространство страны для полётов в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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ФОТО: РИА Новости
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