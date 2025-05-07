Самолет лидера Сербии Вучича вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучич вылетел в российскую столицу из Баку, где совершил вынужденную посадку по пути в Москву, сообщили СМИ Азербайджана. Сербские издания объяснили посадку в Баку невозможностью продолжить полет из-за закрытого воздушного пространства России.

Рейс был прерван в целях безопасности, в том числе из-за работы систем ПВО, сообщило агентство Tanjug. Борт ожидал разрешения лететь до Москвы.