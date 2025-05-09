В Москве прошел парад в честь 80-летия Победы
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве.
Участие в нем приняли более 11 тысяч военных. Парад принял министр обороны Андрей Белоусов, в строгом костюме он объехал парадные расчеты и поздравил военнослужащих с Днем Победы. Затем с речью выступил президент Владимир Путин, который поздравил присутствующих с праздником и объявил минуту молчания в память о погибших в войне.
По Красной площади прошли расчеты вооруженных сил дружественных государств и стран СНГ, участники специальной военной операции на Украине, курсанты училищ и академий, подразделения Вооруженных сил РФ. В параде также принимала участие военная техника, в составе механизированной колонны проехали в том числе танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, ракетные комплексы «Искандер» и «Ярс». Впервые в параде участвовала колонна войск беспилотных систем.
В завершение над Красной площадью пролетели авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Кроме того, штурмовики Су-25 раскрасили небо в цвета российского флага, пишет RT.
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