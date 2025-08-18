Ремонт импортных автомобилей в РФ подорожал на 26% за год

С августа прошлого года страховые выплаты по таким машинам составили 43,5 млрд руб. Рост колеблется от 25% до 65% в зависимости от запчастей и схемы поставок. Самые дорогие случаи связаны с параллельным импортом через Турцию или Казахстан. Главная причина подорожания — дефицит квалифицированных специалистов после ухода европейских брендов из страны и повышение цен на запчасти.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост на 5–10% к концу 2025 года.

Рост цен на услуги автосервисов объяснили дефицитом квалифицированных кадров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

