Ремонт импортных автомобилей в РФ подорожал на 26% за год

В России стоимость ремонта автомобилей европейского производства за год выросла в среднем на 26%, сообщают «Известия».

С августа прошлого года страховые выплаты по таким машинам составили 43,5 млрд руб. Рост колеблется от 25% до 65% в зависимости от запчастей и схемы поставок. Самые дорогие случаи связаны с параллельным импортом через Турцию или Казахстан. Главная причина подорожания — дефицит квалифицированных специалистов после ухода европейских брендов из страны и повышение цен на запчасти.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост на 5–10% к концу 2025 года.

Рост цен на услуги автосервисов объяснили дефицитом квалифицированных кадров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
