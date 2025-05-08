Президент Эфиопии прибыл в Россию
8 мая 202508:52
Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Политик прибыл в Москву на торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в российскую столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к 9 мая, прибыл президент Сербии Александр Вучич, пишет Ura.ru.
Москву по случаю Дня Победы посетят несколько десятков мировых лидеров, в том числе главы Китая, Венесуэлы, Бразилии, Белоруссии, Казахстана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru