Президент Эфиопии прибыл в Россию

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Президент Азербайджана Алиев не приедет в Москву на 9 мая

Политик прибыл в Москву на торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в российскую столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к 9 мая, прибыл президент Сербии Александр Вучич, пишет Ura.ru.

Москву по случаю Дня Победы посетят несколько десятков мировых лидеров, в том числе главы Китая, Венесуэлы, Бразилии, Белоруссии, Казахстана.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:День ПобедыРоссияЭфиопия

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