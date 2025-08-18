Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт, отказавшись от Крыма
18 августа 202505:35
Президент Украины Владимир Зеленский может прекратить конфликт практически немедленно, если захочет, сообщил в соцсети Truth Social лидер США Дональд Трамп.
Он намекнул, что главное условие — отказ от Крыма. «Вспомните, как все началось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и нельзя вступить в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!» — отметил президент США.
Трамп может полностью отказаться от Украины, если Зеленский не примет его условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
