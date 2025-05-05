Вучич почувствовал недомогание во время визита в США, где планировал встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Но визит сорвался по состоянию здоровья, Вучичу даже потребовалась помощь врачей, после консультаций со специалистами он вернулся в Сербию.

По возвращении в Белград политик был госпитализирован в Военно-медицинскую академию. Причины плохого самочувствия не раскрывались. СМИ писали, что ему стало плохо из-за резкого повышения артериального давления.

Напомним, что 30 апреля еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос передала президенту Сербии Александру Вучичу предупреждение Еврокомиссии о том, что его визит в Россию на 9 Мая осложнит переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

«Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», - заявила она, намекая, что Москва не должна быть приоритетом для Сербии.

Позднее она прямо заявила, что кандидаты на членство в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

О проблемах со здоровьем в начале мая также объявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия, ссылаясь на плохое самочувствие.

При этом накануне сам Фицо еще раз подтвердил свой визит в Москву на празднование 9 Мая.

«Я на празднование 80-летия годовщины Победы в Москве еду. Точка», - сказал он, назвав неприемлемыми угрозы украинского президента в адрес гостей парада.

Также Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза не дают разрешение на пролет его самолета в Москву на празднование Дня Победы.

«Это неприятно. Вы хотите пролететь через территорию ЕС куда-то, а они вам говорят: нет, через нас лететь вы не можете. Представьте, где мы оказались с точки зрения международных отношений», - пожаловался он.

КТО СОБИРАЕТСЯ ПРИЕХАТЬ

Уже известно, что парад 9 Мая в Москве посетит председатель КНР Си Цзиньпин. О визите лидера Китая сообщил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.

Также свой визит в Россию подтвердил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Также страна отправила в Россию делегацию из 80 человек, которые напрямую будут участвовать в параде. По данным СМИ, военнослужащие Вьетнама уже прибыли в Москву для репетиций, в целом подготовку они начали в конце марта.

Приглашение в Москву на 9 Мая также приняли лидер Венесуэлы Николас Мадуро и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ожидается, что лидеры стран проведут переговоры с Владимиром Путиным в рамках визита.

Свой визит уже официально подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также он сообщал, что в параде Победы в Москве будут участвовать 80 азербайджанских военнослужащих.