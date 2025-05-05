Лидеры каких стран приедут в Москву на 9 Мая вопреки «провокациям» Зеленского
Фицо раскритиковал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве и пообещал приехать в Россию. Уже более двадцати стран подтвердили свое участие в торжествах на 9 Мая.
Более двадцати стран подтвердили свое участие в параде на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Но с приближением к великому празднику становится понятно, что доехать до Москвы 9 Мая позволят не всем лидерам.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что список почетных гостей юбилейного парада Победы еще формируется, но некоторые лидеры стран уже выступили с официальными обещаниями присутствовать, а кто-то даже прислал военнослужащих для участия в шествии 9 мая.
При этом накануне сразу два европейских политика «внезапно заболели», хоть и пообещали быть на празднике в Москве. И все это на фоне угроз украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что «не может гарантировать безопасность мировым лидерам, если они приедут в Москву на парад 9 Мая».
ЗАБОЛЕЛИ ПЕРЕД ПАРАДОМ
Так, 3 мая стало известно о проблемах со здоровьем у президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский официально отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии в День Победы.
Вучич почувствовал недомогание во время визита в США, где планировал встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Но визит сорвался по состоянию здоровья, Вучичу даже потребовалась помощь врачей, после консультаций со специалистами он вернулся в Сербию.
По возвращении в Белград политик был госпитализирован в Военно-медицинскую академию. Причины плохого самочувствия не раскрывались. СМИ писали, что ему стало плохо из-за резкого повышения артериального давления.
Напомним, что 30 апреля еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос передала президенту Сербии Александру Вучичу предупреждение Еврокомиссии о том, что его визит в Россию на 9 Мая осложнит переговоры о вступлении страны в Евросоюз.
«Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», - заявила она, намекая, что Москва не должна быть приоритетом для Сербии.
Позднее она прямо заявила, что кандидаты на членство в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».
О проблемах со здоровьем в начале мая также объявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия, ссылаясь на плохое самочувствие.
При этом накануне сам Фицо еще раз подтвердил свой визит в Москву на празднование 9 Мая.
«Я на празднование 80-летия годовщины Победы в Москве еду. Точка», - сказал он, назвав неприемлемыми угрозы украинского президента в адрес гостей парада.
Также Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза не дают разрешение на пролет его самолета в Москву на празднование Дня Победы.
«Это неприятно. Вы хотите пролететь через территорию ЕС куда-то, а они вам говорят: нет, через нас лететь вы не можете. Представьте, где мы оказались с точки зрения международных отношений», - пожаловался он.
КТО СОБИРАЕТСЯ ПРИЕХАТЬ
Уже известно, что парад 9 Мая в Москве посетит председатель КНР Си Цзиньпин. О визите лидера Китая сообщил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.
Также свой визит в Россию подтвердил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Также страна отправила в Россию делегацию из 80 человек, которые напрямую будут участвовать в параде. По данным СМИ, военнослужащие Вьетнама уже прибыли в Москву для репетиций, в целом подготовку они начали в конце марта.
Приглашение в Москву на 9 Мая также приняли лидер Венесуэлы Николас Мадуро и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ожидается, что лидеры стран проведут переговоры с Владимиром Путиным в рамках визита.
Свой визит уже официально подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также он сообщал, что в параде Победы в Москве будут участвовать 80 азербайджанских военнослужащих.
В апреле Владимир Путин пригласил на юбилей Победы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, тот подтвердил свое участие. Подтвердили свой визит также президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон и, разумеется, белорусский лидер Александр Лукашенко.
Официально принял приглашение и армянский лидер Никол Пашинян, а также президент Палестины Махмуд Аббас.
Среди гостей также будут: министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
ПРОВОКАЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО
До этого Зеленский сделал ряд провокационных заявлений на тему Дня Победы.
«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», - так он «предупредил» всех желающих приехать в Москву на великий праздник.
Также Зеленский официально отверг предложение российского лидера Владимира Путина об установлении перемирия в честь Дня Победы.
«(Украина не будет – прим. НСН) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую Путину выйти из изоляции 9 мая», - заявил он.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы словесной провокацией.
«А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», - написал он в своем Telegram-канале.
ПРИЕДЕТ ЛИ ТРАМП
Политологи уверены, что поменять риторику и «взгляды» Зеленского на перемирие может приезд в Москву на 9 Мая представителей из США.
Само по себе присутствие «высокого гостя из Вашингтона» на параде будет символом того, что переговоры между США и Россией по Украине и другим вопросам не зашли в тупик, а имеют перспективу, пишут украинские СМИ.
Еще в феврале французский журнал Le Point со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер Дональд Трамп может приехать в Москву на 9 Мая. Позднее эту информацию опроверг сам Трамп, а также представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Речи об этом не шло», — сказал Песков.
При этом в конце апреля эта тема снова всплыла в СМИ, на этот раз журналисты пророчат визит не самого Трампа, но кого-то из его команды, что все равно станет сигналом для мира и Зеленского.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ближе к соглашению с одной из сторон конфликта на Украине, но отказался уточнить, с какой именно.
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