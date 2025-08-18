Трамп признал, что выбор места для переговоров с Путиным был предметом спора

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что выбор места для переговоров с президентом России Владимиром Путиным был предметом спора.

Стало известно, почему Путин сел в авто Трампа на Аляске

Так глава государства ответил на критику журналистов относительно приезда Путина в США. Трамп указал, что Путин был бы рад провести переговоры «где угодно, но не в США». «Если бы саммит прошел в другом месте, контролируемые демократами СМИ сказали бы, какое ужасно это было», — отметил глава Белого дома.

Путин изменил свою речь во время пресс-конференции с Трампом на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Булкин
