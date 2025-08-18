Трамп признал, что выбор места для переговоров с Путиным был предметом спора
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что выбор места для переговоров с президентом России Владимиром Путиным был предметом спора.
Так глава государства ответил на критику журналистов относительно приезда Путина в США. Трамп указал, что Путин был бы рад провести переговоры «где угодно, но не в США». «Если бы саммит прошел в другом месте, контролируемые демократами СМИ сказали бы, какое ужасно это было», — отметил глава Белого дома.
Путин изменил свою речь во время пресс-конференции с Трампом на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский находится в безвыходном положении перед встречей с Трампом
- Трамп признал, что выбор места для переговоров с Путиным был предметом спора
- Подросткам могут установить лимит операций по банковским картам
- Назван уровень владения английским языком Путина
- Ремонт импортных автомобилей в РФ подорожал на 26% за год
- Таксисты готовят распродажу подержанных иномарок
- Правительство РФ готовит меры поддержки спроса на жилье
- «Коалиция желающих» готова ввести силы сдерживания на Украину
- Захарова: Переезжающие во Францию ученые попадают под колпак французских военных
- 140 килограммов: «Кот ученый» убила ребенка в Саратове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru