Подросткам могут установить лимит операций по банковским картам

Как заявили в «Народном фронте», речь идет о сумме в 100 тыс. рублей. Этим летом около 20% поступивших сигналов о телефонном мошенничестве содержали информацию об атаках на детей и подростков от 12 до 19 лет, заявили общественники. Аферисты представляются классными руководителями, медсестрами, психологами и просят провести дистанционный обыск квартиры или передать СМС-сообщения с телефонов родителей.

Менеджеры банков продолжают игнорировать признаки вовлечения несовершеннолетних в дропперство, открывая им счета без необходимой проверки.

Ранее стало известно, что мошенники используют нейросети для кражи денег, оказываясь внутри ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

