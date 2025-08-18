Подросткам могут установить лимит операций по банковским картам

В России необходимо законодательно ограничить операции по переводу и получению денег для подростков, сообщают «Известия».

Мошенники звонят в мессенджерах от имени «Госуслуг» для получения кода

Как заявили в «Народном фронте», речь идет о сумме в 100 тыс. рублей. Этим летом около 20% поступивших сигналов о телефонном мошенничестве содержали информацию об атаках на детей и подростков от 12 до 19 лет, заявили общественники. Аферисты представляются классными руководителями, медсестрами, психологами и просят провести дистанционный обыск квартиры или передать СМС-сообщения с телефонов родителей.

Менеджеры банков продолжают игнорировать признаки вовлечения несовершеннолетних в дропперство, открывая им счета без необходимой проверки.

Ранее стало известно, что мошенники используют нейросети для кражи денег, оказываясь внутри ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

