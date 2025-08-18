В Госдуме не подтвердили информацию о новых запретах для дачников
Изменения в закон о садоводстве, которые вступят в силу с 1 сентября текущего года, носят разъяснительный характер и не добавляют новых ограничений, так как предпринимательская деятельность на дачных участках считалась незаконной еще с 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной.
По ее словам, изменения направлены на приведение закона в соответствие с рядом федеральных законов. Депутат подтвердила наличие случаев нелегального использования участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Это происходит из-за низких налогов на землю, что делает их привлекательными для бизнеса под гостиницы, склады, автосервисы, парковки и кафе.
Парламентарий отметила, что дачники часто жалуются на соседство с коммерческими объектами, ухудшающими их отдых. Отмечается, что теперь на землях общего пользования в СНТ, по решению общего собрания, члены товарищества могут продавать выращенную продукцию, используя временные торговые точки.
Ранее стало известно, что вводятся новые критерии для изъятия бесхозных земель. Это произойдет с 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
