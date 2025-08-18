В Госдуме не подтвердили информацию о новых запретах для дачников

По ее словам, изменения направлены на приведение закона в соответствие с рядом федеральных законов. Депутат подтвердила наличие случаев нелегального использования участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Это происходит из-за низких налогов на землю, что делает их привлекательными для бизнеса под гостиницы, склады, автосервисы, парковки и кафе.

Парламентарий отметила, что дачники часто жалуются на соседство с коммерческими объектами, ухудшающими их отдых. Отмечается, что теперь на землях общего пользования в СНТ, по решению общего собрания, члены товарищества могут продавать выращенную продукцию, используя временные торговые точки.

Ранее стало известно, что вводятся новые критерии для изъятия бесхозных земель. Это произойдет с 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

