ЛДПР открыла магазин партийного мерча
ЛДПР открыла корнер с фирменной одеждой, сообщает «Коммерсант».
Он располагается в московском ТЦ «Европейский». Открыть торговую точку решили после ажиотажа, возникшего вокруг онлайн-магазина партийного мерча. В продаже — футболки, свитшоты, джинсовки и спортивные костюмы с партийной символикой и растиражированными в сети цитатами как покойного основателя партии Владимира Жириновского («Чемодан, вокзал, *****!», «Сафонов, оплатить!», «Четыре силы в мире — Запад, Юг, Восток и Россия!»), так и ее действующего председателя Леонида Слуцкого.
Под брендом «ЛДПР.Стиль» партия собрала десяток компаний и дизайнеров из разных регионов. Как отметил Слуцкий, в будущем точек будут «десятки и сотни».
Вся прибыль от работы корнера пойдет на поддержку бойцов, которые принимают участие в спецоперации.
Ранее ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
