«Спецрубильник»: Сбои с мобильным интернетом в Москве совпали с визитом Си Цзиньпина
У государства есть специальный рубильник, с помощью которого можно выключить мобильный интернет, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Отключения мобильной связи (не только интернета) во время визитов председателя КНР Си Цзиньпина - обыденное явление в Китае, его приезд в Москву - визит высшего уровня, чем и объясняются драконовские меры безопасности, рассказал в эфире НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Мобильные операторы и банки предупреждают жителей Москвы о перебоях со связью 7, 8 и 9 мая. Жители Москвы и Подмосковья жалуются на плохую доступность мобильного интернета с самого утра 7 мая. С вечера 6 мая над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 беспилотников. Муртазин отметил, что у государства есть специальный рубильник, с помощью которого можно выключить мобильный интернет.
«Для ограничения мобильного интернета никаких глушилок не используется, потому что есть специальное оборудование для отключения. У государства есть рубильник для таких целей. Если говорить о мерах безопасности, которые осуществляются в Московском регионе, то не стоит забывать о визите в столицу Си Цзиньпина с 7 по 10 мая. Это визит высшего уровня, поэтому и меры безопасности драконовские. Не секрет, что когда Си приезжает куда-то в Китай, там происходит тотальное отключение мобильной связи, у нас же отключают только мобильный интернет. Когда Си только стал председателем КНР, он приезжал в Гонконг. Я был в гостинице в это время. Из-за отключения мобильной сети люди застряли в лифте на 40 минут. Такие меры считаются обыденными. Они не связаны с Россией, как это сейчас пытаются показать. Безусловно, накладывается и украинский вопрос, но все же. Никто не отключает мобильную связь – люди могут позвонить, вызвать экстренные службы», - сказал собеседник НСН.
По сообщению информагентства КНР «Синьхуа», Си Цзиньпин как раз отправился из Пекина в Москву для участия в торжествах к 80-летию Победы.
По словам Муртазина, вопрос безопасности населения куда важнее материальных потерь различного бизнеса.
«Конечно, есть бизнесы, которые страдают из-за этого отключения, но сейчас вопрос безопасности выходит на первый план. Говоря о потерях условного «Яндекса», то по емкости этих потерь компании ни холодно ни жарко. Для них никакой роли не сыграют потери в рамках этих отключений», - заключил эксперт.
Ранее эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил сомнения в том, что власти в будущем будут глушить мобильный интернет при каждой атаке БПЛА на Москву.
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