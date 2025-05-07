По сообщению информагентства КНР «Синьхуа», Си Цзиньпин как раз отправился из Пекина в Москву для участия в торжествах к 80-летию Победы.

По словам Муртазина, вопрос безопасности населения куда важнее материальных потерь различного бизнеса.

«Конечно, есть бизнесы, которые страдают из-за этого отключения, но сейчас вопрос безопасности выходит на первый план. Говоря о потерях условного «Яндекса», то по емкости этих потерь компании ни холодно ни жарко. Для них никакой роли не сыграют потери в рамках этих отключений», - заключил эксперт.

Ранее эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил сомнения в том, что власти в будущем будут глушить мобильный интернет при каждой атаке БПЛА на Москву.