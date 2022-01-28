Никакого оживления: Бедность снова признали «главным врагом России»
Пока власти выбирают не самый очевидный способ борьбы с низкими доходами населения, считают экономисты.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью продолжил риторику главы государства, заявив, что бедность является ключевой проблемой страны, которая порождает ряд других проблем – например, рост преступности и проблемы со здоровьем.
«Действительно, проблема развития экономики, проблема коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики – все это в повестке дня. Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», - заметил он.
Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин вновь напомнил, что одним из основных приоритетов власти является борьба с бедностью. В октябре 2021 года на встрече с депутатами нового созыва Госдумы президент также называл низкие доходы главным врагом российского общества и угрозой стабильности.
«Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно. Он прямо связан с ответом на демографический вызов», - подчеркнул российский лидер.
Для борьбы с бедностью во время пандемии глава государства лично давал поручения о проведении единовременных выплат для семей с детьми. Правительство, воспринимая приоритетную задачу страны буквально, также твердит о повышении выплат социальным группам.
Так, накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 1 февраля будут увеличены ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью и ветеранам на 8,4%. А Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам.
При этом экономисты настороженно относятся к подобного рода решениям, если за ними не последует принципиальных изменений. Так, бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что победить бедность социальными выплатами невозможно, для заметного роста доходов населения необходимо наращивать темпы роста всей экономики и контролировать инфляцию.
«Вопрос этот действительно стоит в повестке дня и заключается он в том, что стагнирует реальный уровень доходов населения. Это комплексный вопрос: это рост номинальных доходов, инфляция, которая может обгонять и сдерживать рост доходов. И сама эта динамика зависит от экономического роста. Раньше говорилось о том, что экономика должна расти – это рост ВВП выше среднемирового – это как раз залог решения задачи доходов населения, потому что для повышения на какой-то уровень нужно, чтобы росла вся экономика», - объяснил он.
С ним согласился политолог Евгений Минченко, который в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что разовые выплаты россиянам не смогут решить проблему с бедностью и являются «ситуативной историей», а также назвал три пути решения проблемы.
«Проблема низких доходов может решаться разными путями. Первый – это радикальный рост экономики и рост зарплат. При этом пока способ радикального увеличения ВВП не просматривается. Второй путь – это перераспределение бюджетных средств, сокращение расходов на бюрократический аппарат и «силовую машину», и повышение социальных выплат. Третий вариант – это масштабный передел собственности, больше налогового бремени на богатых и повышение подоходного налога. Эти три развилки существуют, но, насколько я понимаю, пока заявлена четвертая история, а именно – разовые адресные выплаты. При этом разовые выплаты не могут решить проблему, это ситуативная история, которая системно не меняет положение вещей», - сказал Минченко.
Но глава Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что бедность в стране можно снизить в два раза именно за счет адресных выплат. Кудрин отметил, что на адресную поддержку россиянам потребуется несколько сотен миллиардов рублей. По его словам, таком случае уровень бедности, который в 2021 году составил 12,1%, можно снизить в два раза. Также он заявил, что с 2000-го по 2011 год, когда он был вице-премьером - министром финансов, уровень жизни в стране вырос в три раза.
Осознавая повышенное внимание к проблеме, Росстат предлагает новые методы оценки финансового положения россиян. Ведомство теперь планирует наблюдать одни и те же домохозяйства на протяжении длительного периода, разные целевые группы, в том числе малые - пенсионеров и многодетных, учитывать инвестиции на финансовом рынке и социальную помощь.
Но экономисты снова против и в положительные результаты подобных мер не верят. Экономист Антон Шабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что каждая страна стремится продекларировать уменьшение количества бедных, однако единых критериев их подсчета нет.
«Я думаю, что по итогам этого очередного усовершенствования мы увидим, что бедных стало меньше. Но это, скорее всего, будет не объективная реальность, а тонкости подсчета», - прогнозирует он.
А совсем недавно член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский через «Радиоточку НСН» поделился и своим неутешительным прогнозом по развитию российской экономики.
«Я думаю, инфляция будет нарастать, и выйдет выше 10,5-11% в ближайшие месяц-полтора. В этом году будет падение по доходам населения. По росту цен и банкротству малого бизнеса, по экономическому кризису этот год будет очень тяжелым. Я не жду никакого оживления и стабилизации [экономики]», - подчеркнул экономист.
Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, согласно которому, за год в России самая работоспособная категория трудящихся в возрасте от 20 до 29 лет сократилась более, чем на 450 тысяч человек.
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