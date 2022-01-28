Никакого оживления: Бедность снова признали «главным врагом России»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью продолжил риторику главы государства, заявив, что бедность является ключевой проблемой страны, которая порождает ряд других проблем – например, рост преступности и проблемы со здоровьем.

«Действительно, проблема развития экономики, проблема коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики – все это в повестке дня. Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», - заметил он.



Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин вновь напомнил, что одним из основных приоритетов власти является борьба с бедностью. В октябре 2021 года на встрече с депутатами нового созыва Госдумы президент также называл низкие доходы главным врагом российского общества и угрозой стабильности.

«Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно. Он прямо связан с ответом на демографический вызов», - подчеркнул российский лидер.



Для борьбы с бедностью во время пандемии глава государства лично давал поручения о проведении единовременных выплат для семей с детьми. Правительство, воспринимая приоритетную задачу страны буквально, также твердит о повышении выплат социальным группам.