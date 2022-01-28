Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
Бедность населения является ключевой проблемой для российских властей, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил в интервью российским СМИ.
«Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем», — цитирует Медведева ТАСС.
Зампред Совбеза выразил мнение, что проблема доходов, качественного образования и здравоохранения — главная среди «человеческих проблем». Однако Россия сталкивается и с другими вызовами, в том числе проблемой развития экономики, технологического отставания, коррупцией, необходимостью в современной инновационной экономике, пишет Газета.ру.
Ранее президент Владимир Путин назвал борьбу с бедностью главной задачей правительства, напоминает Ura.ru. Глава государства подчеркнул, что для России также важна проблема демографии.
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