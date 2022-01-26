Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%
Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января текущего года, передает ТАСС.
Сенаторы приняли решение единогласно, за документ проголосовали 144 человека. Выплаты будут проиндексированы на 8,6%.
Госдума 20 января приняла во втором и третьем чтениях поправки об индексации пенсий выше уровня инфляции, напоминает «Свободная пресса». Как отмечает спикер Думы Вячеслав Володин, документ заработает с 1 января 2022 года.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщала, что после индексации страховые пенсии по старости вырастут в среднем на 1,5 тысячи рублей, напоминает Ura.ru.
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