Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января текущего года, передает ТАСС.

Эксперт напомнила, кто имеет право на пенсию в 2022 году

Сенаторы приняли решение единогласно, за документ проголосовали 144 человека. Выплаты будут проиндексированы на 8,6%.

Госдума 20 января приняла во втором и третьем чтениях поправки об индексации пенсий выше уровня инфляции, напоминает «Свободная пресса». Как отмечает спикер Думы Вячеслав Володин, документ заработает с 1 января 2022 года.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщала, что после индексации страховые пенсии по старости вырастут в среднем на 1,5 тысячи рублей, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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