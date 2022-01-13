Потерянные поколения: как российская молодежь стала нищей

Одна из причин, как ни парадоксально, - введение материнского капитала, считает профессор Екатерина Самраилова.

В России отсутствие стабильности и перспектив деморализует молодежь и увеличивает социальное напряжение. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, согласно которому, за год в России самая работоспособная категория трудящихся в возрасте от 20 до 29 лет сократилась более, чем на 450 тысяч человек. По мнению Самраиловой, это связано с тем, что молодежь просто не устраивают зарплаты.

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«Фактическая заработная плата даже в Москве варьируется до 26 тысяч рублей. В рамках больших городов это крайне низкие цифры. Для большинства молодых людей, которые уже обременены заботами о семье, ипотекой, все закредитованы, эта сумма не является удовлетворительной. Все находятся в постоянном поиске чего-то более стабильного. Может быть, не происходит официального оформления на работу через трудовые договоры, которые попали бы в статистику. Но люди заняты: перебиваются временными заработками», - отметила она.

Профессор подчеркнула, что в связи с этим бедные слои населения все чаще пополняет молодежь.

«Отсутствие стабильности и перспективности деморализует большую часть молодых людей, ввергая их в состояние неуверенности и неудовлетворенности – социального напряжения, разговоры о котором, как и раньше, уходят в разговоры на кухне с употреблением нецензурной лексики. Уровень жизни катастрофически падает. В среду бедных попадают даже те, молодые люди, которые имеют высшее образование, но не находят себе применения не потому, что не могут работать, а потому, что не могут найти ту работу, которая отвечала бы уровню обеспеченной жизни: всё - от уровня нищеты до минимальной оплаты труда», - добавила Самраилова.
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При этом она считает, что рост уровня бедности в России связан и с демографическими причинами.

«Материнский капитал тоже создал проблему, потому что семьи, которые инициировали рождение детей из-за выплат, априори попадают в статистику бедных людей», - заключила профессор.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для замены трудовых мигрантов россиянами нужно ощутимо поднимать им зарплаты, но работодатели не готовы пойти на это.

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