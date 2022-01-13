Потерянные поколения: как российская молодежь стала нищей

В России отсутствие стабильности и перспектив деморализует молодежь и увеличивает социальное напряжение. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, согласно которому, за год в России самая работоспособная категория трудящихся в возрасте от 20 до 29 лет сократилась более, чем на 450 тысяч человек. По мнению Самраиловой, это связано с тем, что молодежь просто не устраивают зарплаты.