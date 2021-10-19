«Хорошо похвастаться!» Новая методика Росстата «сократит» число бедных

Каждая страна стремится продекларировать уменьшение количества бедных, однако единых критериев их подсчета нет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Антон Шабанов.

Ранее стало известно, что Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. Ведомство теперь планирует наблюдать одни и те же домохозяйства на протяжении длительного периода, разные целевые группы, в том числе малые - пенсионеров и многодетных, учитывать инвестиции на финансовом рынке и социальную помощь. На сайте госзакупок размещен контракт на проведение соответствующих исследований, которые оценили в 3,52 млн рублей.