«Хорошо похвастаться!» Новая методика Росстата «сократит» число бедных
Любые усложнения подсчетов в России искажают реальную статистику, сказал НСН экономист Антон Шабанов.
Каждая страна стремится продекларировать уменьшение количества бедных, однако единых критериев их подсчета нет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Антон Шабанов.
Ранее стало известно, что Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. Ведомство теперь планирует наблюдать одни и те же домохозяйства на протяжении длительного периода, разные целевые группы, в том числе малые - пенсионеров и многодетных, учитывать инвестиции на финансовом рынке и социальную помощь. На сайте госзакупок размещен контракт на проведение соответствующих исследований, которые оценили в 3,52 млн рублей.
«В любой стране мира хорошо похвастаться, что у нее все меньше и меньше бедных людей. Это показатель, за которым в хорошем смысле слова гоняются правительства всех стран мира, и любой подсчет, который сможет это улучшить, наверное, это хорошо для нашего правительства, возможно, и на международной арене. Однако правильно подсчитать бедность в мире не может абсолютно никто, поскольку нет единого мерила – ты бедный, а ты богатый. Это вещь больше психологическая, чем экономическая. При этом критерии бедности и богатства определяются в каждой стране по-своему. Самый простой вариант - это сравнивать ваш доход со средним уровнем затрат на проживание в данной стране или городе», - сказал Шабанов.
По его мнению, при новом подсчете количество «бедных» в России уменьшится.
«Я думаю, что по итогам этого очередного усовершенствования мы увидим, что бедных стало меньше. Но это, скорее всего, будет не объективная реальность, а тонкости подсчета», - прогнозирует экономист.
При этом Шабанов указал, что любые усложнения подсчетов только искажают статистику, которая в России итак «отличается в разы».
«Самый простой способ подсчета бедности – он самый универсальный. Любые надстройки, которые используются в статистике для того, чтобы уточнить, казалось бы, философские и психологические определения, такие как бедность и богатство, как правило, всегда только искажают статистику. У нас есть Росстат и частные статистические агентства, у них разные методики подсчета и цифры отличаются в разы. Всегда можно поспорить, начать уточнять, и от этого меняются конечные данные», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что победить бедность социальными выплатами невозможно.
Политолог Евгений Минченко говорил НСН, что депутаты Госдумы, если захотят, могут принять меры для увеличения доходов граждан, но сейчас идут неверным путем разовых выплат.
А руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц предупреждал «Радиоточку НСН», что продукты в стране продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен, и многим россиянам придется жить впроголодь.
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