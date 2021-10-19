«Хорошо похвастаться!» Новая методика Росстата «сократит» число бедных

Любые усложнения подсчетов в России искажают реальную статистику, сказал НСН экономист Антон Шабанов.

Каждая страна стремится продекларировать уменьшение количества бедных, однако единых критериев их подсчета нет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Антон Шабанов.

Ранее стало известно, что Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. Ведомство теперь планирует наблюдать одни и те же домохозяйства на протяжении длительного периода, разные целевые группы, в том числе малые - пенсионеров и многодетных, учитывать инвестиции на финансовом рынке и социальную помощь. На сайте госзакупок размещен контракт на проведение соответствующих исследований, которые оценили в 3,52 млн рублей.

Росстат изменит методы оценки бедности россиян
«В любой стране мира хорошо похвастаться, что у нее все меньше и меньше бедных людей. Это показатель, за которым в хорошем смысле слова гоняются правительства всех стран мира, и любой подсчет, который сможет это улучшить, наверное, это хорошо для нашего правительства, возможно, и на международной арене. Однако правильно подсчитать бедность в мире не может абсолютно никто, поскольку нет единого мерила – ты бедный, а ты богатый. Это вещь больше психологическая, чем экономическая. При этом критерии бедности и богатства определяются в каждой стране по-своему. Самый простой вариант - это сравнивать ваш доход со средним уровнем затрат на проживание в данной стране или городе», - сказал Шабанов.

По его мнению, при новом подсчете количество «бедных» в России уменьшится.

«Я думаю, что по итогам этого очередного усовершенствования мы увидим, что бедных стало меньше. Но это, скорее всего, будет не объективная реальность, а тонкости подсчета», - прогнозирует экономист.

При этом Шабанов указал, что любые усложнения подсчетов только искажают статистику, которая в России итак «отличается в разы».

«Самый простой способ подсчета бедности – он самый универсальный. Любые надстройки, которые используются в статистике для того, чтобы уточнить, казалось бы, философские и психологические определения, такие как бедность и богатство, как правило, всегда только искажают статистику. У нас есть Росстат и частные статистические агентства, у них разные методики подсчета и цифры отличаются в разы. Всегда можно поспорить, начать уточнять, и от этого меняются конечные данные», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что победить бедность социальными выплатами невозможно.

«Есть три развилки». Госдуму призвали сменить тупиковый путь борьбы с бедностью

Политолог Евгений Минченко говорил НСН, что депутаты Госдумы, если захотят, могут принять меры для увеличения доходов граждан, но сейчас идут неверным путем разовых выплат.

А руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц предупреждал «Радиоточку НСН», что продукты в стране продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен, и многим россиянам придется жить впроголодь.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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