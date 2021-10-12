«Есть три развилки». Госдуму призвали сменить тупиковый путь борьбы с бедностью
Разовые выплаты россиянам не смогут решить проблему с бедностью и являются «ситуативной историей», сказал НСН Евгений Минченко.
Депутаты Госдумы, если захотят, могут принять меры для увеличения доходов граждан, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового, VIII созыва назвал «главным врагом» и угрозой стабильности низкие доходы миллионов россиян. Он сообщил, что в ближайшие три года власти направят около 41,5 трлн рублей на соцподдержку семей с детьми и пожилых людей.
«Проблема низких доходов может решаться разными путями. Первый – это радикальный рост экономики и рост зарплат. При этом пока способ радикального увеличения ВВП не просматривается. Второй путь – это перераспределение бюджетных средств, сокращение расходов на бюрократический аппарат и «силовую машину», и повышение социальных выплат. Третий вариант – это масштабный передел собственности, больше налогового бремени на богатых и повышение подоходного налога. Эти три развилки существуют, но, насколько я понимаю, пока заявлена четвертая история, а именно – разовые адресные выплаты. При этом разовые выплаты не могут решить проблему, это ситуативная история, которая системно не меняет положение вещей», - сказал Минченко.
По его словам, проблема низких доходов и роста цен актуализировалась в период пандемии, однако COVID-19 - не главная причина.
«Главная причина снижения доходов граждан - это чрезмерное вмешательство государства в экономику, фактическая «зачистка» малого и среднего бизнеса, чрезмерное давление правоохранительной системы на любую, не санкционированную государством бизнес-активность, а также чрезмерные расходы на бюрократический и силовой аппарат», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц предупредил НСН, что продукты в стране продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен и многим россиянам придется жить впроголодь.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в России можно снизить в два раза за счёт адресных выплат, на что потребуется несколько сотен миллиардов рублей.
Между тем, экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказывал «Радиоточке НСН», как за месяц победить бедность в России.
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