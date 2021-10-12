«Есть три развилки». Госдуму призвали сменить тупиковый путь борьбы с бедностью

«Проблема низких доходов может решаться разными путями. Первый – это радикальный рост экономики и рост зарплат. При этом пока способ радикального увеличения ВВП не просматривается. Второй путь – это перераспределение бюджетных средств, сокращение расходов на бюрократический аппарат и «силовую машину», и повышение социальных выплат. Третий вариант – это масштабный передел собственности, больше налогового бремени на богатых и повышение подоходного налога. Эти три развилки существуют, но, насколько я понимаю, пока заявлена четвертая история, а именно – разовые адресные выплаты. При этом разовые выплаты не могут решить проблему, это ситуативная история, которая системно не меняет положение вещей», - сказал Минченко.

По его словам, проблема низких доходов и роста цен актуализировалась в период пандемии, однако COVID-19 - не главная причина.

«Главная причина снижения доходов граждан - это чрезмерное вмешательство государства в экономику, фактическая «зачистка» малого и среднего бизнеса, чрезмерное давление правоохранительной системы на любую, не санкционированную государством бизнес-активность, а также чрезмерные расходы на бюрократический и силовой аппарат», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц предупредил НСН, что продукты в стране продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен и многим россиянам придется жить впроголодь.