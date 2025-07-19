Трамп заявил, что БРИКС «угасает» после его угрозы ввести пошлины

БРИКС якобы начала «угасать» после угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран группы. Об этом заявил сам американский лидер в Белом доме.

По словам политика, после его обещания ввести тарифы в объединении якобы прошла встреча, на которой «почти никто не появился».

«Она [группа] быстро угасает», — заявил Трамп.

Ранее американский лидер пригрозил ввести пошлины в 10 процентов в отношении государств БРИКС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

