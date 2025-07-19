Трамп заявил, что БРИКС «угасает» после его угрозы ввести пошлины
19 июля 202502:55
БРИКС якобы начала «угасать» после угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран группы. Об этом заявил сам американский лидер в Белом доме.
По словам политика, после его обещания ввести тарифы в объединении якобы прошла встреча, на которой «почти никто не появился».
«Она [группа] быстро угасает», — заявил Трамп.
Ранее американский лидер пригрозил ввести пошлины в 10 процентов в отношении государств БРИКС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Псковской области окажут помощь 98-летнему ветерану, вернувшемуся из Латвии
- Трамп заявил, что БРИКС «угасает» после его угрозы ввести пошлины
- Песков прокомментировал возможность встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
- Израиль и Сирия договорились о прекращении огня
- Собянин заявил об отражении атаки 13 летевших на Москву дронов
- Генассамблея ООН приняла резолюцию России о реформировании деятельности организации
- В Ростовской области несколько частных домов загорелись из-за атаки БПЛА
- Россия вновь объявила в розыск украинку, подозреваемую в передаче взрывчатки
- СМИ: Трамп настаивает на пошлинах не ниже 15% для товаров из ЕС
- С 1 сентября передача телефона сотрудникам госорганов не будет нарушением
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru