Кудрин: Бедность в России можно снизить в два раза адресными выплатами

Кудрин отметил, что на адресную поддержку россиянам потребуется несколько сотен миллиардов рублей. По словам главы Счетной палаты, государству это по силам.

Он добавил, что такой подход особенно эффективно будет работать с многофакторной моделью бедности, которая предполагает лишение социальных выплат при наличии имущества. Кудрин подчеркнул, что в таком случае уровень бедности, который в этом году составил 12,1%, можно снизить в два раза.

