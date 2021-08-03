Кудрин: Бедность в России можно снизить в два раза адресными выплатами

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил РБК, что бедность в России можно снизить в два раза за счет адресных выплат.

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Кудрин отметил, что на адресную поддержку россиянам потребуется несколько сотен миллиардов рублей. По словам главы Счетной палаты, государству это по силам.

Он добавил, что такой подход особенно эффективно будет работать с многофакторной моделью бедности, которая предполагает лишение социальных выплат при наличии имущества. Кудрин подчеркнул, что в таком случае уровень бедности, который в этом году составил 12,1%, можно снизить в два раза.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БедностьСчетная ПалатаАлексей Кудрин
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