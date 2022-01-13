Зато без дефицита: Экс-министр экономики сравнил бедность в СССР и РФ
Доходы россиян выросли со времен СССР не столь значительно, однако властям удалось прекратить товарный дефицит, рассказал экс-министр экономики Андрей Нечаев.
Разницу в доходах жителей СССР и современных россиян посчитать сложно, однако в нулевые годы уровень жизни граждан действительно значительно вырос, рассказал экс-министр экономики Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что уровень жизни в России вырос на 20% по сравнению с уровнем жизни в СССР.
«Теоретически, тут можно считать по-разному. Можно пытаться – хотя с советскими доходами это сделать трудно – перевести в доллары. Кардинальная разница в другом, и она плохо измерима в цифрах, - это отсутствие товарного дефицита, потому что имманентной чертой советского социализма был дефицит, который к его концу стал просто тотальным. Сейчас мы в России можем купить всё то, что может купить любой потребитель в самой развитой стране Запада. Мне кажется, это главное отличие», - пояснил Нечаев.
Кудрин в своем интервью также заявил, что «с 2000 до 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза», напомнив, что в те времена был вице-премьером и возглавлял Минфин. Комментируя эти слова, Нечаев отметил, что уже в 2012 году доходы россиян начали падать, однако призвал не связывать эти два события.
«Я думаю, он имеет в виду так называемые располагаемые расходы населения, или среднюю заработную плату. Насчет «три раза» - это, конечно, надо проверять, но действительно была очень низкая стартовая база после кризиса 1998 года, и начался золотой поток нефтедолларов в нулевые годы, и располагаемые доходы росли по 10-15% в год. Может быть, если это всё перемножить, то три раза и получится. У нас идет либо падение, либо стагнация реальных доходов населения где-то с конца 2012 года. При всей моей любви к Алексею Леонидовичу не уверен, что это связанные события, но статистический факт, что у нас реальные доходы стагнируют», - подтвердил бывший министр.
При этом Нечаев подчеркнул, что даже по официальной статистике доходы россиян падают девятый год подряд.
«Правда, в 2019 году Росстат рисовал там какой-то символический рост, но это все независимые эксперты подвергли, мягко говоря, большому сомнению. В прошлом году даже по официальным данным падение составило 3%, потом они переправили на 2,8%, но, повторюсь, эксперты называют гораздо более высокие цифры. Росстат занижает инфляцию, и это главное, что это делает. В этом году, скорее всего, будет рост, итоговую цифру по [2021] году, по-моему, еще не публиковали, но где-то 3% будет рост. Это означает, что за 2 года мы остались в той же точке, в которой были в 2019 году. Без данных по этому году за те девять лет падение составило порядка 15% - это только данные Росстата», - подвел невеселые итоги экономист.
Ранее первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возросшем уровне жизни в России со времен СССР противоречащим фактам, поскольку в стране сейчас примерно две трети граждан живут беднее, чем жители РСФСР более 30 лет назад.
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