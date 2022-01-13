Зато без дефицита: Экс-министр экономики сравнил бедность в СССР и РФ

Разницу в доходах жителей СССР и современных россиян посчитать сложно, однако в нулевые годы уровень жизни граждан действительно значительно вырос, рассказал экс-министр экономики Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что уровень жизни в России вырос на 20% по сравнению с уровнем жизни в СССР.

«Теоретически, тут можно считать по-разному. Можно пытаться – хотя с советскими доходами это сделать трудно – перевести в доллары. Кардинальная разница в другом, и она плохо измерима в цифрах, - это отсутствие товарного дефицита, потому что имманентной чертой советского социализма был дефицит, который к его концу стал просто тотальным. Сейчас мы в России можем купить всё то, что может купить любой потребитель в самой развитой стране Запада. Мне кажется, это главное отличие», - пояснил Нечаев.