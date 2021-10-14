«Нужен ВВП». Экс-глава ЦБ Дубинин рассказал, как победить бедность
Сергей Дубинин отметил, что победить бедность социальными выплатами невозможно, необходимо «работать» с ВВП и инфляцией.
Победить бедность социальными выплатами невозможно, для заметного роста доходов населения необходимо наращивать темпы роста всей экономики и контролировать инфляцию, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Владимир Путин назвал подъем доходов граждан главной проблемой и задачей страны. Об этом глава государства заявил интервью телеканалу CNBC по окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Вопрос этот действительно стоит в повестке дня и заключается он в том, что стагнирует реальный уровень доходов населения. Это комплексный вопрос: это рост номинальных доходов, инфляция, которая может обгонять и сдерживать рост доходов. И сама эта динамика зависит от экономического роста. Проект национальных программ в широком смысле, начиная от программы 2020 года, решения, указы президента в 2012 году, в 2018 – все эти документы содержат в себе эти вопросы. Может быть, сделан сейчас на этом акцент. Раньше говорилось о том, что экономика должна расти – это рост ВВП выше среднемирового – это как раз залог решения задачи доходов населения, потому что для повышения на какой-то уровень нужно, чтобы росла вся экономика», - отметил Дубинин.
В сложившейся ситуации социальные выплаты необходимо увеличивать, особенно если речь идет о многодетных семьях, но это другая задача, которая никак не влияет на рост реальных доходов в долгосрочной перспективе, подчеркнул экс-глава ЦБ.
«Есть отдельная другая задача – наиболее бедной части населения требуются специальные меры для поддержания, особенно если это связано с многодетными семьями. По разным оценкам, у нас от 30 до 40% детей растут в бедных семьях. Это отдельная задача, но опять же она зависит от того, каким объемом ресурсов обладает государство для распределения. Социалка должна еще больше вырасти, как мне представляется, но это другая задача. Развитие бизнеса, экономический рост – это залог всего, есть еще кусок перераспределительный, когда адресная социальная помощь осуществляется», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Депутаты Госдумы, если захотят, могут принять меры для увеличения доходов граждан, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко. По его словам, главной причиной снижения доходов граждан является чрезмерное вмешательство государства в экономику, фактическая «зачистка» малого и среднего бизнеса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Москалькова заявила, что в будущем президентом России может стать женщина
- Минздрав попросил ушедших на пенсию врачей вернуться к работе
- Москалькова заявила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях
- Новак: «Северный поток – 2» будет готов для запуска в ближайшие дни
- В МИД России прокомментировали заявление Японии по Южным Курилам
- МИД: Россия ответит на расширение санкций Евросоюза
- Пресс-служба главы Хакасии назвала слухами сообщения о его возможной отставке
- В Рособрнадзоре предложили вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике
- В Пензенской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов
- Глава «Альянса врачей» получила год ограничения свободы по «санитарному» делу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru