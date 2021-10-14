«Нужен ВВП». Экс-глава ЦБ Дубинин рассказал, как победить бедность

В сложившейся ситуации социальные выплаты необходимо увеличивать, особенно если речь идет о многодетных семьях, но это другая задача, которая никак не влияет на рост реальных доходов в долгосрочной перспективе, подчеркнул экс-глава ЦБ.

«Есть отдельная другая задача – наиболее бедной части населения требуются специальные меры для поддержания, особенно если это связано с многодетными семьями. По разным оценкам, у нас от 30 до 40% детей растут в бедных семьях. Это отдельная задача, но опять же она зависит от того, каким объемом ресурсов обладает государство для распределения. Социалка должна еще больше вырасти, как мне представляется, но это другая задача. Развитие бизнеса, экономический рост – это залог всего, есть еще кусок перераспределительный, когда адресная социальная помощь осуществляется», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Депутаты Госдумы, если захотят, могут принять меры для увеличения доходов граждан, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко. По его словам, главной причиной снижения доходов граждан является чрезмерное вмешательство государства в экономику, фактическая «зачистка» малого и среднего бизнеса.

