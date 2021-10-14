«Нужен ВВП». Экс-глава ЦБ Дубинин рассказал, как победить бедность

Сергей Дубинин отметил, что победить бедность социальными выплатами невозможно, необходимо «работать» с ВВП и инфляцией. 

Победить бедность социальными выплатами невозможно, для заметного роста доходов населения необходимо наращивать темпы роста всей экономики и контролировать инфляцию, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Владимир Путин назвал подъем доходов граждан главной проблемой и задачей страны. Об этом глава государства заявил интервью телеканалу CNBC по окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

«Вопрос этот действительно стоит в повестке дня и заключается он в том, что стагнирует реальный уровень доходов населения. Это комплексный вопрос: это рост номинальных доходов, инфляция, которая может обгонять и сдерживать рост доходов. И сама эта динамика зависит от экономического роста. Проект национальных программ в широком смысле, начиная от программы 2020 года, решения, указы президента в 2012 году, в 2018 – все эти документы содержат в себе эти вопросы. Может быть, сделан сейчас на этом акцент. Раньше говорилось о том, что экономика должна расти – это рост ВВП выше среднемирового – это как раз залог решения задачи доходов населения, потому что для повышения на какой-то уровень нужно, чтобы росла вся экономика», - отметил Дубинин.
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В сложившейся ситуации социальные выплаты необходимо увеличивать, особенно если речь идет о многодетных семьях, но это другая задача, которая никак не влияет на рост реальных доходов в долгосрочной перспективе, подчеркнул экс-глава ЦБ.

«Есть отдельная другая задача – наиболее бедной части населения требуются специальные меры для поддержания, особенно если это связано с многодетными семьями. По разным оценкам, у нас от 30 до 40% детей растут в бедных семьях. Это отдельная задача, но опять же она зависит от того, каким объемом ресурсов обладает государство для распределения. Социалка должна еще больше вырасти, как мне представляется, но это другая задача. Развитие бизнеса, экономический рост – это залог всего, есть еще кусок перераспределительный, когда адресная социальная помощь осуществляется», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Депутаты Госдумы, если захотят, могут принять меры для увеличения доходов граждан, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко. По его словам, главной причиной снижения доходов граждан является чрезмерное вмешательство государства в экономику, фактическая «зачистка» малого и среднего бизнеса.

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ФОТО: РИА Новость/Безносов Михаил
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