Путин заявил, что борьба с бедностью является одним из основных приоритетов

Президент Владимир Путин заявил, что одним из основных приоритетов власти является борьба с бедностью, сообщает РИА Новости.

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На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что для повышения доходов граждан «важно всё».

«Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно. Он прямо связан с ответом на демографический вызов», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что не удовлетворён докладом министра труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров в России, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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