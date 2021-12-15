Путин заявил, что борьба с бедностью является одним из основных приоритетов
Президент Владимир Путин заявил, что одним из основных приоритетов власти является борьба с бедностью, сообщает РИА Новости.
На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что для повышения доходов граждан «важно всё».
«Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно. Он прямо связан с ответом на демографический вызов», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что не удовлетворён докладом министра труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров в России, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Вирусолог Альтштейн: Пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года
- Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции
- Путин исполнил желание 13-летней участницы акции «Ёлка желаний»
- Цены на газ в Европе взлетели до рекордных отметок
- СМИ: Судья из Симферополя угрожал сотрудникам ГИБДД после аварии
- Новый канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
- Работницы Tesla обвинили Илона Маска в поощрении домогательств
- Гонщик Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра
- Путин заявил, что борьба с бедностью является одним из основных приоритетов
- PR-директор Григория Лепса опроверг госпитализацию певца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru