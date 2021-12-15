Путин заявил, что борьба с бедностью является одним из основных приоритетов

На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что для повышения доходов граждан «важно всё».

«Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно. Он прямо связан с ответом на демографический вызов», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что не удовлетворён докладом министра труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров в России, сообщает RT.

