Мишустин: В России с 1 февраля социальные выплаты вырастут на 8,4%

В России с 1 февраля будут увеличены ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, ветеранам на8,4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передают «Известия».

По его словам, также вырастут и пособия женщинам по беременности и при рождении ребенка.