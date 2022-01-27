Мишустин: В России с 1 февраля социальные выплаты вырастут на 8,4%
В России с 1 февраля будут увеличены ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, ветеранам на8,4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передают «Известия».
По его словам, также вырастут и пособия женщинам по беременности и при рождении ребенка.
Сообщается, также что увеличится размер материнского капитала – с 484 тысяч до 524 тысяч рублей (на первого ребенка), до 693 тысяч рублей – на второго и последующих.
Ранее стало известно, что правительство РФ дополнительно выделило 17, 3 миллиарда рублей на выплаты медработникам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС.
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