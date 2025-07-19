В Псковской области окажут помощь 98-летнему ветерану, вернувшемуся из Латвии
Власти Псковской области помогут 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову, вернувшемуся в Россию из Латвии. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников, передает пресс-служба правительства.
Отмечается, что Москальенов родился в Ульяновской области, но жил Латвии. Срок действия его вида на жительство истекал в июле, для его продления требовалось заполнить анкету, в которой содержалась критика России.
«Василий Максимович не стал подписывать бумагу, клеймящую свою Родину... Он принял решение переехать и выдержал натиск уже не первый раз в своей жизни. Конечно, мы сделаем все необходимое, чтобы он почувствовал, что вернулся на Родину», — указал Ведерников.
Ветерану окажут необходимую помощь на региональном уровне и помогут быстрее получить федеральную поддержку.
Ранее экс-депутат Европарламента Андрей Мамыкин заявил, что Латвия систематически ограничивает права русскоговорящего населения и занимается реабилитацией нацистских преступников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru