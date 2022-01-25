«Год будет тяжелым»: Экономист Жуковский не обнадежил россиян
Официальный курс инфляции в России выйдет на 10,5-11%, предупредил россиян экономист Владислав Жуковский.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский поделился неутешительным прогнозом по развитию российской экономики с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я думаю, инфляция будет нарастать, и выйдет выше 10,5-11% в ближайшие месяц-полтора, и Центробанк будет повышать ключевую ставку до 10,5-11% в ближайшие два-два с половиной месяца. В этом году будет падение по доходам населения, по росту цен и банкротству малого бизнеса, по экономическому кризису этот год будет очень тяжелым. Я не жду никакого оживления и стабилизации [экономики]», - пришел к неутешительным выводам экономист.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российскому Центробанку необходимо в первую очередь работать над укреплением национальной валюты, а не думать об остановке инфляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru