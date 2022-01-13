Кудрин сравнил уровень жизни в России и СССР

«В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 до 2011 год, уровень жизни в стране вырос в три раза. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше чем в Советском Союзе», — рассказал председатель СП.

По словам Кудрина, страна начала восстановление с очень низкого уровня и в 2004 году достигла показателей, зафиксированных перед распадом Советского союза, отмечает Ura.ru.

Ранее глава Счетной палаты заявил, что Россия никогда не вернется к плановой экономике. Как отметил Кудрин, РФ однозначно стала страной с рыночной экономикой, и в случае возвращения госплана рискует отстать от быстро растущих экономик африканских государств, пишет РИА ФАН.

