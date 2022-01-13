«Из бедности не выбраться»: В КПРФ поспорили с Кудриным об уровне жизни в России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 13 января заявил, что уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Когда Кудрин был вице-премьером, по его словам, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза.

«Заявление господина Кудрина о том, что сейчас уровень жизни выше, чем в советскую эпоху, противоречит общеизвестным фактам. Есть целый ряд показателей, характеризующих уровень жизни. По совершенно официальным данным Росстата, нынешняя Россия и сейчас существенно отстает от конца советской эпохи. Например, потребление молока и молочных продуктов сейчас в полтора раза меньше, чем тогда. Потребление говядины также в два раза меньше. Сейчас в стране за год вводится на 200-300 тысяч квартир меньше, чем в РСФСР в 1980-е годы. А возможность получить свое жилье – это тоже важнейший показатель уровня жизни», - сказал Афонин.

По его словам, уровень жизни колоссально различается у высших и низших слоев общества. Афонин подчеркнул, что власти России абсолютно не хотят думать о жизни бедных слоев населения.