«Из бедности не выбраться»: В КПРФ поспорили с Кудриным об уровне жизни в России
Пока проводится нынешний экономический курс, большинство россиян так и будут жить в бедности, заявил Юрий Афонин.
Заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возросшем уровне жизни в России со времен СССР противоречит фактам, в стране сейчас примерно две трети граждан живут беднее, чем жители РСФСР более 30 лет назад, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 13 января заявил, что уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Когда Кудрин был вице-премьером, по его словам, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза.
«Заявление господина Кудрина о том, что сейчас уровень жизни выше, чем в советскую эпоху, противоречит общеизвестным фактам. Есть целый ряд показателей, характеризующих уровень жизни. По совершенно официальным данным Росстата, нынешняя Россия и сейчас существенно отстает от конца советской эпохи. Например, потребление молока и молочных продуктов сейчас в полтора раза меньше, чем тогда. Потребление говядины также в два раза меньше. Сейчас в стране за год вводится на 200-300 тысяч квартир меньше, чем в РСФСР в 1980-е годы. А возможность получить свое жилье – это тоже важнейший показатель уровня жизни», - сказал Афонин.
По его словам, уровень жизни колоссально различается у высших и низших слоев общества. Афонин подчеркнул, что власти России абсолютно не хотят думать о жизни бедных слоев населения.
«По усредненным показателям Росстата этого не видно. Например, сейчас немало россиян регулярно ездит за границу. Либералы очень часто об этом говорят, как о доказательстве роста уровня жизни. Но, извините, регулярно бывают за рубежом всего 15% россиян, а у 70% вообще нет загранпаспорта. Либералы просто вообще не хотят принимать во внимание жизнь бедных двух третей общества. Для них общество фактически сводится к среднему классу из крупных мегаполисов. А реальность такова, что примерно две трети россиян сейчас живут беднее, чем жители РСФСР более 30 лет назад. Благодаря либералам мы имеем тридцать лет потерянного исторического времени. Пока проводится нынешний экономический курс, большинству россиян из бедности не выбраться», – резюмировал Афонин.
В ноябре 2021 года в России ввели новый алгоритм подсчета количества бедных. От привычной формулировки «прожиточный минимум» отказались и заменили ее на «уровень бедности». Как отмечал экономист, директор Института проблем глобализации, депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с НСН, методика подсчета бедных в России меняется для того, чтобы сократить масштабы поддержки нищих.
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