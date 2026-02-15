В МИД объявили об ужесточении позиции РФ на переговорах по Украине
В российском ведомстве отметили, что это было сделано после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина.
В МИД России объявили об ужесточении позиции Москвы на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби. Это произошло после атаки ВСУ на резиденцию главы государства Владимира Путина.
Новый раунд переговоров пройдет уже 17-18 февраля в Женеве. Между тем, в России считают, что назначение помощника президента РФ Владимира Мединского главой российской делегации на трехсторонней встрече нельзя считать продвижением «жесткой линии» Москвы.
ЖЕСТКАЯ ПОЗИЦИЯ
Накануне замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва действительно ужесточила позицию на переговорах по Украине после атаки ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина в конце прошлого года. В министерстве отметили, что она была доведена до участников переговоров в Абу-Даби.
«Относительно изменений в переговорной позиции могу лишь подтвердить, что они имеются. Не хотел бы выносить на публику нюансы, отмечу лишь, что до участников состоявшегося 4-5 февраля в Абу-Даби заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия-США-Украина наша ужесточенная позиция была доведена», - приводит слова Галузина ТАСС.
Кроме того, политик рассказал, что Россия готова обсудить идею временного внешнего управления Украиной после завершения спецоперации. По словам замглавы МИД, идея введения внешнего управления этой страной под эгидой ООН после СВО является одним из возможных вариантов урегулирования конфликта. Об этом же в марте 2025 года говорил и Путин.
«Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления», - заметил Галузин.
По его мнению, это позволит провести на Украине демократические выборы, а также «привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем межгосударственном сотрудничестве».
Однако политик объяснил, что формально в ООН не закреплен единообразный механизм создания временных международных администраций на территориях, на которых происходит конфликт. Он подчеркнул, что передача территорий под временное управление организацией обычно состоит из нескольких этапов и требует соблюдения ряда условий. По словам Галузина, первым шагом является достижение договоренности между сторонами конфликта, при этом порядок последующих действий и их конкретное наполнение могут являться предметом переговоров сторон.
Атака ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. Тогда Киев попытался 91 БПЛА атаковать гособъект, но российские силы ПВО отбили удары.
В Минобороны России с помощью экспертизы выяснили, что дроны ВСУ были выпущены из Сумской и Черниговской областей. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков рассказал, что для атаки ВСУ применили БПЛА, которые действуют на предельно малых высотах.
По данным МО, один из летевших на резиденцию Путина в Новгородской области беспилотников был оснащен боевой частью с поражающими элементами и предназначался для поражения людей. В ответ на действия Киева Россия ночью 9 января 2026 года ударила «Орешником» по Украине.
НОВЫЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
До этого издание «Politico» писало, что представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби, которые прошли 23-24 января и 4-5 февраля, достигли согласия по определению режима прекращения огня. Сообщалось, что стороны якобы пришли к пониманию, «как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона», если будет принято решение о прекращении боев.
Очередной этап переговоров по Украине состоится уже на следующей неделе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что трехсторонняя встреча переговорщиков от Москвы, Киева и Вашингтона пройдет 17-18 февраля в Женеве.
Известно, что российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом агентство «Bloomberg» писало, что американская сторона выступала против его участия, так как считает политика сторонником «жесткой линии». Всего Россию на переговорах в Женеве представят 15 человек, в том числе замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, пишет ТАСС.
В состав украинской делегации в Женеве войдут глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, замначальника ГУР Вадим Скибицкий и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Возглавит делегацию секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Между тем, чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов считает, что назначение Мединского главой российской делегации на новый раунд трехсторонних переговоров нельзя считать продвижением «жесткой линии» со стороны Москвы.
«Мединский был раньше, действительно, на нескольких раундах, поэтому он знаком с этой материей, опытный переговорщик. Здесь вопрос не в персоналиях, не так важно, кто конкретно с нашей стороны сидит за столом переговоров, хотя личностный фактор всегда присутствует. Важно, как на наши предложения реагируют другие стороны. Наша позиция не меняется по переговорам и вообще по мировому процессу, мы ее последовательно придерживаемся, в отличие от украинской стороны. Киев свою позицию меняет как осенние перчатки, поэтому я уже устал следить за заявлениями Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского – прим. НСН). Он играет, не играет, играет не так. Там метания идут, потому что проигрывают, потому что нелегитимные, понимают, что близится час расплаты», - заметил он в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в ближайшее время встретится с представителями американской делегации в Женеве. Однако он не войдет в состав российской делегации на трехсторонних переговорах по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
