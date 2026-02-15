В МИД объявили об ужесточении позиции РФ на переговорах по Украине

«Относительно изменений в переговорной позиции могу лишь подтвердить, что они имеются. Не хотел бы выносить на публику нюансы, отмечу лишь, что до участников состоявшегося 4-5 февраля в Абу-Даби заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия-США-Украина наша ужесточенная позиция была доведена», - приводит слова Галузина ТАСС.

Кроме того, политик рассказал, что Россия готова обсудить идею временного внешнего управления Украиной после завершения спецоперации. По словам замглавы МИД, идея введения внешнего управления этой страной под эгидой ООН после СВО является одним из возможных вариантов урегулирования конфликта. Об этом же в марте 2025 года говорил и Путин.

«Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления», - заметил Галузин.