МИД: РФ готова обсудить идею внешнего управления Украиной
Власти России готовы обсуждать идею введения внешнего управления Украиной, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Па его словам, это может произойти после урегулирования конфликта. Дипломат указал, что эта идея не является чем-то новым. В миротворческой деятельности ООН в прошлом имелись подобные прецеденты. Замглавы внешнеполитического ведомства не исключил, что реализация данной инициативы позволит провести на Украине демократические выборы, в результате чего к власти могло бы прийти «дееспособное правительство», с которым Москва сумела бы подписать полноценное мирное соглашение.
При этом Галузин отметил, что сегодня идея введения внешнего управления Украиной почти не обсуждается.
Ранее МИД пояснил механизм внешнего управления на Украине на фоне заявлений президента Р Фвладимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
