С обменом, но без мира: Как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
По итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины удалось добиться первого за пять месяцев обмена пленными, однако до мирного разрешения российско-украинского конфликта пока далеко.
Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, проходившие 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), завершились.
Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвовали министр армии Дэниел Дрисколл, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, а также зять американского лидера Джаред Кушнер.
О том, что переговоры оказались конструктивными, высказались и Уиткофф, и руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Уиткофф анонсировал продолжение дискуссий и заявил, что надеется на прогресс в мирном урегулировании в ближайшее время.
В свою очередь российская сторона от заявлений по итогам переговоров воздержится — об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Коммерсантъ».
КОРОТКО ОБ ИТОГАХ
В целом же на прошедших двухдневных переговорах удалось значительно сократить список нерешенных вопросов по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Правда, посетовал он, самые сложные вопросы пока что остаются открытыми.
В частности, Уиткофф заявил на пресс-конференции, что Москва, Киев и Вашингтон условились об обмене 314 военнопленными — по 157 как с российской, так и с украинской сторон. Это первый обмен приблизительно за пять месяцев.
«Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны на Украине», — подчеркнул Уиткофф.
Обмен подтвердили и Минобороны России. Также стало известно, что в Россию были возвращены трое жителей Курской области, которых украинские власти незаконно удерживали. В оборонном ведомстве подчеркнули, что гуманитарное посредничество оказали США и ОАЭ. Российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Детали обмена пленными раскрыл и украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, на Украину были возвращены солдаты, сержанты и офицеры Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и ВСУ.
Кроме того, обсуждалось соблюдение параметров Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) минимум на полгода вплоть да заключения нового соглашения. Утверждается, что США и Россия якобы близки к достижению договорённости о соблюдении положений истекающего ДСНВ, сообщает портал Axios.
ПО МИРУ ПРОГРЕССА НЕТ
Вместе с тем по мирному соглашению прогресса пока нет. Наиболее сложными, по словам Рубио, остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности. Украина по-прежнему отказывается от того, чтобы покинуть территории Донбасса.
Зеленский продолжает настаивать на том, чтобы Киев получил гарантии по аналогией с 5-й статьей НАТО, то есть чтобы альянс выразил готовность объявить России войну в случае нового конфликта Москвы и Киева.
Между тем некоторые члены НАТО открыто заявляют об абсурдности этого требования. В частности, Финляндия потребовала от США не предоставлять такие гарантии Украине, дабы «не подорвать это положение (5-ю статью НАТО. — Прим. НСН) о взаимной обороне альянса», сообщило издание Politico со ссылкой на служебную переписку Госдепартамента США. О создании «защитного барьера» между будущими гарантиями безопасности для Украины и Североатлантическим альянсом попросила и глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Решительно протестует против подобных гарантий для Киева и Россия. Утверждается, что одной из причин спецоперации как раз стали опасения размещения войск НАТО на Украине.
