О том, что переговоры оказались конструктивными, высказались и Уиткофф, и руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Уиткофф анонсировал продолжение дискуссий и заявил, что надеется на прогресс в мирном урегулировании в ближайшее время.



В свою очередь российская сторона от заявлений по итогам переговоров воздержится — об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Коммерсантъ».

КОРОТКО ОБ ИТОГАХ

В целом же на прошедших двухдневных переговорах удалось значительно сократить список нерешенных вопросов по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Правда, посетовал он, самые сложные вопросы пока что остаются открытыми.

В частности, Уиткофф заявил на пресс-конференции, что Москва, Киев и Вашингтон условились об обмене 314 военнопленными — по 157 как с российской, так и с украинской сторон. Это первый обмен приблизительно за пять месяцев.

«Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны на Украине», — подчеркнул Уиткофф.

Обмен подтвердили и Минобороны России. Также стало известно, что в Россию были возвращены трое жителей Курской области, которых украинские власти незаконно удерживали. В оборонном ведомстве подчеркнули, что гуманитарное посредничество оказали США и ОАЭ. Российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Детали обмена пленными раскрыл и украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, на Украину были возвращены солдаты, сержанты и офицеры Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и ВСУ.

Кроме того, обсуждалось соблюдение параметров Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) минимум на полгода вплоть да заключения нового соглашения. Утверждается, что США и Россия якобы близки к достижению договорённости о соблюдении положений истекающего ДСНВ, сообщает портал Axios.

ПО МИРУ ПРОГРЕССА НЕТ

Вместе с тем по мирному соглашению прогресса пока нет. Наиболее сложными, по словам Рубио, остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности. Украина по-прежнему отказывается от того, чтобы покинуть территории Донбасса.