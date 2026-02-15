Россиянам назвали 5 причин отказов банка вернуть деньги вкладчику

«Рецессия — это падение ВВП два квартала подряд. Данных о первом квартале у нас нет, а четвертый квартал был позитивный. И там шла речь о том, что ВВП в декабре вырос на 2%. Значит, от этого он вытянулся в плюс на 1% по году. При этом по большому счету от того, что ВВП растет или падает, населению ни горячо, ни холодно. Главное, чтобы росли доходы. Кадровый голод как был, так и остался. Следовательно, по году можно ожидать рост зарплат и вместе с тем рост доходов, потому что индексация пенсий будет на уровне чуть выше инфляции. Поэтому народ будет чувствовать себя хорошо. Так что рецессия возможна, как технический процесс, но по народу она не ударит. Снятие денег с депозитов произойдет, только если доходность депозитов станет отрицательной, то есть ниже инфляции. Пока такого не видно, потому что реальная инфляция в начавшемся году будет держаться, наверное, на уровне около 10%», - объяснил он.

В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с НСН дал совет, как среднестатистическому россиянину минимизировать возможные риски в связи с угрозой рецессии и защитить доходы.