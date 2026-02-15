Россиянам назвали 5 причин отказов банка вернуть деньги вкладчику
В том числе речь идет об отзыве лицензии у финансовой организации, а также об аресте или блокировке счета по решению суда.
Россиянам перечислили пять причин, по которым банки могут отказаться вернуть деньги вкладчику. Специалисты все же рекомендуют хранить средства на депозитах. При этом по итогам прошлого года в России зафиксировали рекордные накопления у граждан наличными.
Между тем, экономисты прогнозируют в этом году рецессию. Однако специалисты уверяют, что она не затронет простых россиян.
КОГДА БАНК НЕ ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ?
Адвокат, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева объяснила, что банк может отказаться вернуть вкладчику деньги в случае отзыва банковской лицензии. По ее словам, в таких ситуациях клиенты получат обратно застрахованные суммы до 1,4 млн рублей через Агентство по страхованию вкладов, а остаток — в процедуре банкротства, передает «Прайм».
В качестве второй причины отказа юрист назвала судебные ограничения: например, арест или блокировка счета по решению суда.
«Причины ареста могут быть самыми разными: неуплата налогов, штрафов, алиментов, судебная задолженность, обоснованные подозрения в том, что средства имеют криминальное происхождение и так далее. В этом случае банк не имеет права вернуть клиенту деньги, пока не будут сняты ограничения», - рассказала адвокат.
Третий случай, добавила Якушева, заключается в разногласиях о наследниках после смерти владельца вклада.
«Для этого им необходимо предъявить в банк свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом. Если есть завещательное распоряжение, составленное прямо в банке, процедура упрощается. Пока наследники не вступят в права, банк не выдаст деньги никому, даже близким родственникам», - подчеркнула юрист.
Еще одной причиной отказа банка является ситуации, когда клиент не предъявляет необходимые документы. Кроме того, банк может не вернуть человеку деньги, если подозревает его в совершении мошеннических действий.
При этом специалист порекомендовала клиентам обязательно получать от банков официальные документы с указанием причины отказа со ссылкой на закон либо внутреннюю инструкцию финорганизации с подписью сотрудника и печатью банка.
После этого, по словам Якушевой, следует подать жалобу в отделение банка и продублировать ее в головной офис, а если фирма не идет навстречу, необходимо обратиться с жалобой в ЦБ или подать иск в суд.
РЕКОРДНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Между тем, накануне стало известно, что по итогам 2025 года россияне накопили рекордные 17,1 трлн рублей наличными. В Центробанке РФ уточнили, что в прошлом году объем наличных сбережений в рублях увеличился на 4,6%. При этом годом ранее он вырос на 0,1%, пишет RT.
По данным РИА Новости, объем наличной иностранной валюты у россиян по итогам 2025-го увеличился впервые за три года. Он стал больше на $100 млн и достиг $92,2 млрд.
Однако специалисты все же советуют россиянам хранить сбережения на вкладах или в облигациях.
«Базовая стратегия хранения денег в 2026 году довольно скучная, но рабочая. Это подушка в рублях под высокий процент плюс диверсификация. По факту, это средняя максимальная ставка по вкладам у десяти крупнейших банков. 15,1% годовых — первая декада января 2026 года. Кстати, ровно год назад ставка была 21,7%. Доходность денег упала, но все еще остается высокой. Второй якорь — облигации федерального займа (ОФЗ). Их доходность на средних сроках в январе составляет около 14,6-14,8% годовых. Это конкурент депозиту, но с рыночной ценой. Валюту держать имеет смысл как аптечку для расходов, обучения, поездок, подписок, импортных покупок. Самый главный и самый дорогой способ хранить — держать все в одном месте и верить, что в 2026 году сюрпризов не будет. Сюрпризы — единственное, что у нас стабильно», - рассказал в пресс-центре НСН экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров.
РЕЦЕССИЯ
Между тем, издание «Bloomberg» писало, что уже в 2026 году экономика России войдет в рецессию, если ничего не изменится. По данным источника, к октябрю возникнет риск банковского кризиса, и россияне начнут массово снимать деньги с депозитов.
Экономист Алексей Зубец в беседе с НСН подтвердил, что в этом году в России действительно возможна рецессия. Однако, отметил он, по простым людям она не ударит, так как одновременно с этим ожидается и рост доходов населения.
«Рецессия — это падение ВВП два квартала подряд. Данных о первом квартале у нас нет, а четвертый квартал был позитивный. И там шла речь о том, что ВВП в декабре вырос на 2%. Значит, от этого он вытянулся в плюс на 1% по году. При этом по большому счету от того, что ВВП растет или падает, населению ни горячо, ни холодно. Главное, чтобы росли доходы. Кадровый голод как был, так и остался. Следовательно, по году можно ожидать рост зарплат и вместе с тем рост доходов, потому что индексация пенсий будет на уровне чуть выше инфляции. Поэтому народ будет чувствовать себя хорошо. Так что рецессия возможна, как технический процесс, но по народу она не ударит. Снятие денег с депозитов произойдет, только если доходность депозитов станет отрицательной, то есть ниже инфляции. Пока такого не видно, потому что реальная инфляция в начавшемся году будет держаться, наверное, на уровне около 10%», - объяснил он.
В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с НСН дал совет, как среднестатистическому россиянину минимизировать возможные риски в связи с угрозой рецессии и защитить доходы.
«Я думаю, что нас ждет такое барахтанье в болоте с темпами роста около нуля. Не думаю, что будет какой-то глубокий кризис. Ну, если, конечно, не произойдет каких-то чрезвычайных событий. Появилось много интересных инструментов на фондовом рынке, в частности, цифровые финансовые активы, структурные облигации. Мне очень нравятся так называемые замещающие облигации, то есть с валютным номиналом, но с расчетами в рублях. Однако работа с этими инструментами требует некоторых знаний и интеллектуального напряжения. Плюс надо иметь брокера, потому что цифровые финансовые активы можно покупать напрямую, а остальные, как правило, через брокеров. Те, кому лень этим заниматься, могут обратить внимание на депозиты, пока ставки по ним привлекательные — где-то 14-15%. А у кого нет сбережений, надо просто составить какой-то личный финансовый план семьи», - отметил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Министерство финансов России намерено увеличить срок запрета на вывод средств софинансирования из программы долгосрочных сбережений до пяти лет.
