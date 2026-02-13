Кирилл Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в ближайшее время встретится с представителями американской делегации в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, Дмитриев не войдет в состав российской делегации на трехсторонних переговорах с Украиной.

Источник пояснил, что он сосредоточен на вопросах восстановления отношений между Россией и США и, как и ранее, будет вести работу по отдельному треку.

Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США запланирована на 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию численностью до 20 человек возглавит помощник президента Владимир Мединский, который ранее руководил переговорной группой в 2025 году и в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

