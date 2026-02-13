Кирилл Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в ближайшее время встретится с представителями американской делегации в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, Дмитриев не войдет в состав российской делегации на трехсторонних переговорах с Украиной.