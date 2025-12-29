Зачем Украина атаковала резиденцию Путина и каким будет ответ
Сергей Орджоникидзе в эфире НСН назвал попытку Киева атаковать резиденцию Владимира Путина провокацией для срыва переговоров, а Виктор Соболев призвал быть к этому готовыми.
Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.
Киев прошедшей ночью пытался 91 беспилотником атаковать резиденцию Путина в Новгородской области, все дроны были уничтожены. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, атаку Киев совершил в момент интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта. Подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа. Учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике гостеррора, переговорная позиция России будет пересмотрена, добавил Лавров. Орджоникидзе выразил уверенность в том, что украинская атака не останется без ответа.
«Эта атака — провокация, нацеленная на то, чтобы сорвать процесс переговоров. Потому что Зеленский понимает, что с каждым днем ситуация на поле боя становится все более сложной для них. И как-то надо показать, что они еще что-то могут. У них не получается противостоять российской армии на поле боя, но они показывают, что готовы предпринимать террористические действия не только в отношении наших официальных военных лиц, как это было недавно, но и в отношении объектов главы государства. Я считаю, что удар по резиденции главы государства — это вызов нашему обществу. Без последствий этот вызов не должен остаться. Дипломатия и вооруженные действия связаны, это не взаимоисключающие вещи, не идущие своим путем. Мы дадим военный ответ, посмотрим, как они будут реагировать. Ответ должен быть очень суровым», — сказал собеседник НСН.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, в свою очередь, заявил НСН, что правильный военный ответ на террористическую атаку Украины — освобождение Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской областей.
«Лавров уже заявил, что мы не намерены выходить из переговорного процесса. Они это делают потому, что Европе важно, чтобы спецоперация продолжалась, чтобы наши войска были втянуты в зону боевых действий. Они будут делать все, чтобы было как можно больше провокаций. Надо быть к этому готовыми. Отрадно то, что наши ПВО уничтожили все беспилотники, который летели на резиденцию президента. Наш военный ответ один — как можно быстрее вести наступательные действия, освободить наконец наши новые субъекты и создать зону безопасности на территориях Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской областей и так далее. Это наши главные задачи, чтобы они больше не могли нанести удары», — добавил Соболев.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что попытка атаки беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области не останется без последствий.
