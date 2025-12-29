Киев прошедшей ночью пытался 91 беспилотником атаковать резиденцию Путина в Новгородской области, все дроны были уничтожены. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, атаку Киев совершил в момент интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта. Подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа. Учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике гостеррора, переговорная позиция России будет пересмотрена, добавил Лавров. Орджоникидзе выразил уверенность в том, что украинская атака не останется без ответа.

«Эта атака — провокация, нацеленная на то, чтобы сорвать процесс переговоров. Потому что Зеленский понимает, что с каждым днем ситуация на поле боя становится все более сложной для них. И как-то надо показать, что они еще что-то могут. У них не получается противостоять российской армии на поле боя, но они показывают, что готовы предпринимать террористические действия не только в отношении наших официальных военных лиц, как это было недавно, но и в отношении объектов главы государства. Я считаю, что удар по резиденции главы государства — это вызов нашему обществу. Без последствий этот вызов не должен остаться. Дипломатия и вооруженные действия связаны, это не взаимоисключающие вещи, не идущие своим путем. Мы дадим военный ответ, посмотрим, как они будут реагировать. Ответ должен быть очень суровым», — сказал собеседник НСН.

