В МИД РФ рассказали об ответе на атаку на резиденцию Путина

Ответные действия Москвы после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области нанесли серьезный урон украинским военным объектам, сообщил ТАСС заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием

«Наши ответные действия, как вы тоже знаете, не заставили себя долго ждать - нанесено серьезное поражение военным объектам на западе Украины», — указал дипломат.

Утром 9 января в Министерстве обороны России объявили, что минувшей ночью пятницы российские военные в ответ на атаку ВСУ по резиденции президента РФ в Новгородской области, произошедшую в ночь на 29 декабря 2025 года, ударили подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

