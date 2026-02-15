В МИД РФ рассказали об ответе на атаку на резиденцию Путина
Ответные действия Москвы после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области нанесли серьезный урон украинским военным объектам, сообщил ТАСС заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.
«Наши ответные действия, как вы тоже знаете, не заставили себя долго ждать - нанесено серьезное поражение военным объектам на западе Украины», — указал дипломат.
Утром 9 января в Министерстве обороны России объявили, что минувшей ночью пятницы российские военные в ответ на атаку ВСУ по резиденции президента РФ в Новгородской области, произошедшую в ночь на 29 декабря 2025 года, ударили подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев задался вопросом, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
- В МИД РФ рассказали об ответе на атаку на резиденцию Путина
- Песков: Необходимо помнить о роли Запада в кровавом госперевороте на Украине
- СМИ: Провалились переговоры Зеленского с лидерами ЕС по финансированию Киева
- МИД РФ: Зеленский начал придумывать махинации с выборами на Украине
- Стало известно о запрете выдачи займов по серии паспорта
- СМИ: В Волгограде в колледже и школах требуют скидываться на обеспечение безопасности учеников
- Жительница Нижнего Новгорода погибла после падения наледи с крыши
- Дмитриев: Нужно работать совместно, чтобы избежать третьей мировой войны
- Телефонные мошенники стали просить оставлять деньги в почтовых ящиках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru