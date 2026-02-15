«Наши ответные действия, как вы тоже знаете, не заставили себя долго ждать - нанесено серьезное поражение военным объектам на западе Украины», — указал дипломат.

Утром 9 января в Министерстве обороны России объявили, что минувшей ночью пятницы российские военные в ответ на атаку ВСУ по резиденции президента РФ в Новгородской области, произошедшую в ночь на 29 декабря 2025 года, ударили подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

