МО: За ночь ПВО сбили 68 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 субботы до 07:00 часов по Москве воскресенья. Отмечается, что БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Азовским и Черным морями, Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над Курской областью.

Позже RT сообщил, что утром 15 февраля в период с 07:00 до 09:00 часов ПВО сбили 88 украинских дронов, в том числе над Адыгеей, а также над Астраханской, Брянской и Волгоградской областями.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Кубань пострадали два человека, загорелись нефтепродукты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».