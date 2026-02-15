МО: За ночь ПВО сбили 68 дронов ВСУ
Минувшей ночью 15 февраля российские силы ПВО ликвидировали 68 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 субботы до 07:00 часов по Москве воскресенья. Отмечается, что БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Азовским и Черным морями, Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над Курской областью.
Позже RT сообщил, что утром 15 февраля в период с 07:00 до 09:00 часов ПВО сбили 88 украинских дронов, в том числе над Адыгеей, а также над Астраханской, Брянской и Волгоградской областями.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Кубань пострадали два человека, загорелись нефтепродукты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кондратьев: При атаке БПЛА ВСУ на Кубань пострадали 2 человека
- Россиянам назвали 5 причин отказов банка вернуть деньги вкладчику
- МО: За ночь ПВО сбили 68 дронов ВСУ
- Минфин РФ изменит правила вывода средств из программы долгосрочных сбережений
- В МИД объявили об ужесточении позиции РФ на переговорах по Украине
- МИД: РФ готова обсудить идею внешнего управления Украиной
- Дмитриев задался вопросом, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
- В МИД РФ рассказали об ответе на атаку на резиденцию Путина
- Песков: Необходимо помнить о роли Запада в кровавом госперевороте на Украине
- СМИ: Провалились переговоры Зеленского с лидерами ЕС по финансированию Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru