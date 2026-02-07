РФ отказалась передать ЗАЭС под контроль США

РФ ОТВЕРГЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ США

Россия отказалась от предложения США по передаче Запорожской АЭС под контроль США для урегулирования украинского конфликта. По данным агентства «Reuters», статус объекта остается предметом разногласий.

По предложению Вашингтона, США контролировали бы ЗАЭС и распределяли генерируемую энергию поровну между Россией и Украиной. Однако в Москве настаивают на том, чтобы станция осталась под контролем РФ, и готовы предложить Украине дешевую энергию. При этом в Киеве это предложение называют неприемлемым.

В декабре 2025 года ЗАЭС уже завершила переход на характерную для российских атомных станций типовую организационную структуру концерна «Росэнергоатом», напоминает RT.