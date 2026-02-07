РФ отказалась передать ЗАЭС под контроль США
До этого Вашингтон предложил установить контроль над этим объектом и распределить генерируемую энергию поровну между Москвой и Киевом.
Москва отвергла предложение Вашингтона о передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) в рамках урегулирования конфликта на Украине. При этом в России объявили о готовности предложить Киеву дешевую энергию, однако там от этого тоже отказались. Кроме того, в Москве не против экспортировать энергию с ЗАЭС в том числе в альянсе с США.
РФ ОТВЕРГЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ США
Россия отказалась от предложения США по передаче Запорожской АЭС под контроль США для урегулирования украинского конфликта. По данным агентства «Reuters», статус объекта остается предметом разногласий.
По предложению Вашингтона, США контролировали бы ЗАЭС и распределяли генерируемую энергию поровну между Россией и Украиной. Однако в Москве настаивают на том, чтобы станция осталась под контролем РФ, и готовы предложить Украине дешевую энергию. При этом в Киеве это предложение называют неприемлемым.
В декабре 2025 года ЗАЭС уже завершила переход на характерную для российских атомных станций типовую организационную структуру концерна «Росэнергоатом», напоминает RT.
«Переход на единые стандарты атомной отрасли России гарантирует устойчивую, безопасную и безаварийную работу станции», - заявили в организации.
Вопрос контроля над ЗАЭС в том числе обсуждался на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Абу-Даби. Второй раунд завершился в ОАЭ 5 февраля.
Между тем, «Reuters» также писало, что вопрос территорий тоже остается нерешенным. При этом на Украине собираются вынести условия мирного соглашения, в том числе вопрос о территориях, на референдум.
МАГАТЭ
Несколькими днями ранее состоялась трехсторонняя встреча главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гроссии и главы МИД Венгрии Петера Сийярто. В ходе переговоров российская сторона подчеркнула готовность экспортировать энергию с ЗАЭС в том числе в альянсе с США, передает RT.
«Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы РФ. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами», - заявил Лихачев.
Однако глава «Росатома» подчеркнул, что эксплуатация объекта, его владение и обеспечение независимости должны быть закреплены за российской организацией, пишет РИА Новости.
«Другого выхода нет, исходя из законодательства Российской Федерации, из норм и правил МАГАТЭ, из соображений здравого смысла, поскольку безопасность — это первый ключевой элемент при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики», - сказал Лихачев.
Между тем, доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью НСН подчеркнул, что с момента начала своей работы на территории России после 2022 года МАГАТЭ не сделала ничего полезного ни для России, ни даже для Украины, при этом получая от РФ миллионы долларов в год.
«МАГАТЭ — это глубоко политизированная организация. Она целиком и полностью выполняет заказы Америки. Что касается самого Гросси, то он закончил в Аргентине учебное заведение, которое к технике не имеет никакого отношения. После этого он был офицером НАТО. Вот они (эксперты МАГАТЭ – прим. НСН) появились в 2022 году на Запорожской атомной электростанции. А тогда еще Украина шарахнула по спецкорпусам и пробила насквозь крыши зданий, где находится ядерное топливо. Они отрабатывают деньги. Они из России получают $33 млн ежегодно на свою деятельность, и им этого достаточно. Если бы они действительно что-то находили и аргументированно к этому подходили, говорили бы, к каким последствиям все это может привести. А они же ничего не делают. А они сидят и получают по пять тысяч баксов за свою деятельность», - заметил он.
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС следят за ядерной безопасностью. Как говорил сам Гросси, цель миссии организации в первую очередь заключается в том, чтобы «предотвратить ядерную аварию».
В конце декабря прошлого года МАГАТЭ анонсировала временное прекращение огня между Россией и Украиной в районе ЗАЭС. Режим тишины был введен для ремонта линии электропередачи, питающей станцию, так как 16 декабря 2025 года она была повреждена в результате атаки. Это был второй случай за несколько месяцев, когда для ремонта станции пришлось заключать перемирие.
Ранее гендиректор АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Рамиль Галиев сообщил, что ЗАЭС может быть запущена в 2027 году, если в ближайшее время прекратятся боевые действия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
