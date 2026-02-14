СМИ: Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня

Представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби якобы достигли согласия по определению режима прекращения огня в рамках украинского конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Мединский - и точка: Как «слишком жесткий» переговорщик повлияет на Украину

По данным издания, стороны пришли к пониманию, «как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона», если будет принято решение о прекращении боев.

Ранее в Абу-Даби прошло два раунда переговоров по урегулированию на Украине с участием делегаций РФ, США и Украины. Как сообщили в Кремле, новый раунд переговоров состоится 17-18 февраля в Женеве.

