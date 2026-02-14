СМИ: Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня
Представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби якобы достигли согласия по определению режима прекращения огня в рамках украинского конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, стороны пришли к пониманию, «как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона», если будет принято решение о прекращении боев.
Ранее в Абу-Даби прошло два раунда переговоров по урегулированию на Украине с участием делегаций РФ, США и Украины. Как сообщили в Кремле, новый раунд переговоров состоится 17-18 февраля в Женеве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что с 2014 года началась новая эпоха
- Постпред при НАТО назвал Китай соперником США
- Нилов: Рабочий день 20 февраля не будет сокращенным
- СМИ: Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня
- Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию по старости в 2026 году
- Трамп: Смена власти в Иране была бы лучшим вариантом для США
- Более 92 тысяч украинцев попросили убежище в России с 2022 года
- На Кубе произошло возгорание на складе НПЗ
- Российский фигурист Гуменник занял шестое место на Олимпиаде
- Стубб заявил, что Россия якобы стратегически проиграла на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru