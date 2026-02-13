Песков: Следующий раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

Следующий раунд переговоров по Украине запланирован на следующую неделю. Как пишет RT, эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: «Формула Анкориджа» способна продвинуть процесс урегулирования

Он отметил, что имеется соответствующая договорённость с США и Украиной.

«По месту и точным датам мы вас сориентируем», - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оптимальной «со всех точек» зрения площадкой для переговоров является Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

