УПЁРТОСТЬ И КОМПРОМИССЫ

США могут выйти из переговорного процесса по Украине, допускает журнал Atlantic, По его данным, глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время будет уделять больше внимания предвыборной кампании, на фоне чего украинская тема отойдет на второй план. Тем более, что она выставляет Трампа в проигрышном свете на фоне того, что все его усилия по завершению конфликта пока остаются тщетными.

«Трамп может решить, что переговоры (по Украине) стали для него политически проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упёртость одной или обеих конфликтующих сторон», - прогнозирует издание.

Вместе с тем Atlantic указывает на «упертую» позицию главы киевского режима Владимира Зеленского, который не хочет идти на компромиссы. А вот у других украинских политиков иная точка зрения на этот счет.

Зеленский публично заявляет, что «никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим землю». Он выступает за продолжение военного конфликта, если мирный договор будет «плохим» для Киева в отношении территории Донбасса. Вместе с тем «двое советников» Зеленского допускают «самую тяжёлую уступку — отказ от контроля над частью территорий Донецкой области», утверждает издание.

По его данным, к компромиссам по территориальному вопросу более склонен новый глава украинской переговорной группы Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. – Прим. НСН). Часть окружения Зеленского также озабочена перспективой еще нескольких лет боевых действий, если поставить точку в конфликте не удастся весной 2026 года.

Вместе с тем, РИА Новости пишет, что именно Зеленский готов отказаться от восточной части ДНР, на что указывают его советники.

Atlantic же приводит еще один интересный факт. По его данным, глава Белого дома (на тот момент) Джо Байден предупреждал Зеленского об атаке России 16 февраля 2022 года, но тот не поверил и предпочел провозгласить эту дату Днем единства.