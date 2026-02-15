Дмитриев задался вопросом, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
Специальный представитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х задался вопросом, почему СМИ защищают представителей американских демократов, фигурирующих в документах по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
«Почему так много спонсоров и деятелей Демократической партии фигурируют в досье Эпштейна, и почему СМИ так их защищают?», — написал политик. Так он отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети, по словам которого, журналисты защищают венчурного капиталиста Рида Хоффмана, который более 2,6 тыс. раз упоминается в файлах Эпштейна.
Ранее СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
