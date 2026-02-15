Дмитриев задался вопросом, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна

Специальный представитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х задался вопросом, почему СМИ защищают представителей американских демократов, фигурирующих в документах по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

СМИ: Трамп звонил полиции по делу Эпштейна в 2006 году

«Почему так много спонсоров и деятелей Демократической партии фигурируют в досье Эпштейна, и почему СМИ так их защищают?», — написал политик. Так он отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети, по словам которого, журналисты защищают венчурного капиталиста Рида Хоффмана, который более 2,6 тыс. раз упоминается в файлах Эпштейна.

Ранее СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры