СМИ: Провалились переговоры Зеленского с лидерами ЕС по финансированию Киева

Прошедшие в Мюнхене переговоры лидеров европейских стран с президентом Украины Владимиром Зеленским о финансировании Киева не привели к результату, сообщает Der Spiegel.

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: В Давосе у Зеленского произошел нервный срыв

По данным издания, в настоящее время европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. Таким образом, предложение Берлина использовать более €90 млрд из замороженных активов России для дальнейших закупок американских вооружений в очередной раз потерпело крах.

Журнал отмечает, что это произошло в момент, когда войска оказались в уязвимом положении из-за нехватки боеприпасов. Сложная ситуация на фронте вынудила Зеленского сменить риторику в отношении европейских партнеров, которых он ранее раскритиковал на форуме в Давосе.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский удостоил лидеров Евросоюза «плевком в лицо» своими обвинениями в слабости и скупости ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
