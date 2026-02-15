По данным издания, в настоящее время европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. Таким образом, предложение Берлина использовать более €90 млрд из замороженных активов России для дальнейших закупок американских вооружений в очередной раз потерпело крах.

Журнал отмечает, что это произошло в момент, когда войска оказались в уязвимом положении из-за нехватки боеприпасов. Сложная ситуация на фронте вынудила Зеленского сменить риторику в отношении европейских партнеров, которых он ранее раскритиковал на форуме в Давосе.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский удостоил лидеров Евросоюза «плевком в лицо» своими обвинениями в слабости и скупости ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

