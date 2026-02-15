СМИ: Провалились переговоры Зеленского с лидерами ЕС по финансированию Киева
Прошедшие в Мюнхене переговоры лидеров европейских стран с президентом Украины Владимиром Зеленским о финансировании Киева не привели к результату, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, в настоящее время европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. Таким образом, предложение Берлина использовать более €90 млрд из замороженных активов России для дальнейших закупок американских вооружений в очередной раз потерпело крах.
Журнал отмечает, что это произошло в момент, когда войска оказались в уязвимом положении из-за нехватки боеприпасов. Сложная ситуация на фронте вынудила Зеленского сменить риторику в отношении европейских партнеров, которых он ранее раскритиковал на форуме в Давосе.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский удостоил лидеров Евросоюза «плевком в лицо» своими обвинениями в слабости и скупости ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев задался вопросом, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
- В МИД РФ рассказали об ответе на атаку на резиденцию Путина
- Песков: Необходимо помнить о роли Запада в кровавом госперевороте на Украине
- СМИ: Провалились переговоры Зеленского с лидерами ЕС по финансированию Киева
- МИД РФ: Зеленский начал придумывать махинации с выборами на Украине
- Стало известно о запрете выдачи займов по серии паспорта
- СМИ: В Волгограде в колледже и школах требуют скидываться на обеспечение безопасности учеников
- Жительница Нижнего Новгорода погибла после падения наледи с крыши
- Дмитриев: Нужно работать совместно, чтобы избежать третьей мировой войны
- Телефонные мошенники стали просить оставлять деньги в почтовых ящиках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru