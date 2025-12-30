«Орешником» по Банковой? Россия готовит возмездие за атаку на резиденцию Путина
Атака Киева на резиденцию Владимира Путина поставила под удар все продвижение РФ и США по урегулированию украинского конфликта, и теперь Киеву обещают самый мощный ответ.
В ночь на 27 декабря киевский режим предпринял попытки атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом 29 декабря сообщило Минобороны РФ, уточнив, что была отражена атака 91 украинского дрона.
В связи с этим российский президент Владимир Путин уже уведомил американского коллегу Дональда Трампа о том, что позиция Москвы касательно договоренностей с Вашингтоном по украинскому конфликту будет пересмотрена, а сам Трамп заявил, что действия Киева «очень разозлили его». В России же уже пообещали Украине жесткий ответ. О том, как киевские власти сорвали все дипломатические наработки по урегулированию украинского конфликта накануне Нового года и к чему это приведет – в материале НСН.
КАКИМ БУДЕТ ОТВЕТ?
О том, что ВСУ предприняли попытку совершить атаку на резиденцию президента России, стало известно накануне со слов главы МИД РФ Сергея Лаврова. Также дипломат уточнил, что РФ уже определила объекты для ответных ударов и время их нанесения, приводит его слова РИА Новости.
Лавров отметил, что атака была совершена в момент интенсивных переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. При этом глава МИД РФ заверил, что несмотря на эти действия, Россия не выходит из переговорного процесса, однако переговорная позиция российской стороны по урегулированию конфликта будет пересмотрена.
Действия киевского режима вызвали справедливый гнев у российских военкоров. При этом Александр Сладков предположил, что месть будет не мгновенной, так как Путин «никогда не действует под нажимом обстоятельств», и выразил надежду, что ответ для противника будет серьезным.
«Надеюсь, месть будет весьма жестокой и болезненной для Зеленского и Сырского. Лично для них и других участников разработки плана удара по резиденции Путина», - отметил он у своем Telegram-канале.
Однако Сладков подчеркнул, что это должна быть именно месть, а не «штатные действия», которые за нее выдаются.
В свою очередь, военкор Евгений Поддубный подчеркнул, что атака на резиденцию Путина – это прежде всего удар Украины по усилиям Трампа в урегулировании конфликта.
«Понятно, что такое не спустят с рук очень терпеливые русские. Понятно, что это открытая дверь для небывалой эскалации. Понятно, что атака, пусть даже с военной точки зрения бессмысленная, — это удар по усилиям администрации Трампа», - написал он в своем Telegram-канале.
Он напомнил о словах Путина о том, что РФ не заинтересована в пункте мирного плана, который подразумевает вывод украинских войск с занимаемых ими территорий ДНР, отметив, что, вероятно, теперь таких пунктов станет намного больше. По мнению Поддубного, России стоило бы нанести соразмерный ответ по Банковой.
«Я, конечно, не предлагаю превратить Банковую в ядерный пепел, но в обычный пепел (конвенциональный такой пепел) превратить точно уже можно», - заметил он.
Другой военкор Александр Коц также подчеркнул, что последние действия киевских властей просто «развязывают руки России» в связи с чем пора «перестать церемониться».
«Атака резиденции полностью развязывает нам руки. «Мы еще не начинали», - как-то сказал российский президент. Пора. Пора перестать церемониться с завравшимся наркоманом (Владимир Зеленский. – Прим. НСН), который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», - высказался Коц в своем Telegram-канале.
Военкор указал, что для России самое время испытать на Украине свои новые вооружения, чтобы «удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком», а также отправить снаряды в «форточку» глав ГУР, СБУ и ВСУ.
В свою очередь, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что выше упомянутая атака ВСУ просто является провокацией для срыва переговоров.
«Эта атака — провокация, нацеленная на то, чтобы сорвать процесс переговоров. Потому что Зеленский понимает, что с каждым днем ситуация на поле боя становится все более сложной для них. И как-то надо показать, что они еще что-то могут. У них не получается противостоять российской армии на поле боя, но они показывают, что готовы предпринимать террористические действия не только в отношении наших официальных военных лиц…но и в отношении объектов главы государства», - отметил он.
Ответом на это преступление должны стать оперативные наступательные действия, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Наш военный ответ один — как можно быстрее вести наступательные действия, освободить наконец наши новые субъекты и создать зону безопасности на территориях Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской областей и так далее. Это наши главные задачи, чтобы они больше не могли нанести удары», - рассказал он НСН.
США ИЗМЕНЯТ ПОДХОД К УКРАИНЕ
Накануне, сразу после информации об атаках на резиденцию Путина, стало известно, что президент РФ и его американский коллега провели новый телефонный разговор. Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, Трамп был шокирован и возмущен действиями ВСУ, а также назвал эту атаку «сумасшедшей».
Президент Америки был уведомлен, что в связи с последними действиями Украины российский подход по целому ряду достигнутых ранее с США договоренностей и развязок в переговорах по Украине будет пересмотрен, о чем ранее уже говорил Лавров. В свою очередь Трамп также подчеркнул, что попытка атаки Киева повлияет на подходы Штатов в контексте работы с главой Украины Владимиром Зеленским.
Сам же Зеленский позднее написал в соцсетях, что история с атаками беспилотников по резиденции президента России является «сфабрикованной».
Парируя украинскому лидеру, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила, что ложью являются слова Зеленского «о Буче», об «украденных Россией детях», и о «нежелании РФ вести переговоры» и пообещала российский ответ за новые преступления ВСУ, который будет «не дипломатическим».
Как отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, Зеленский своим приказом просто вывел себя «за грань всех норм международного права» и показал, что Украина фактически является сегодня «террористом». Ее слова приводит ТАСС.
«Украина сегодня управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения», - заявила она.
Не оставил без комментария действия Зеленского и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, пообещав, что главе Украины теперь придется всю жизнь прятаться.
«Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придётся прятаться до конца своей никчёмной жизни», - написал политик в соцсети X.
