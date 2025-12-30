КАКИМ БУДЕТ ОТВЕТ?

О том, что ВСУ предприняли попытку совершить атаку на резиденцию президента России, стало известно накануне со слов главы МИД РФ Сергея Лаврова. Также дипломат уточнил, что РФ уже определила объекты для ответных ударов и время их нанесения, приводит его слова РИА Новости.

Лавров отметил, что атака была совершена в момент интенсивных переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. При этом глава МИД РФ заверил, что несмотря на эти действия, Россия не выходит из переговорного процесса, однако переговорная позиция российской стороны по урегулированию конфликта будет пересмотрена.

Действия киевского режима вызвали справедливый гнев у российских военкоров. При этом Александр Сладков предположил, что месть будет не мгновенной, так как Путин «никогда не действует под нажимом обстоятельств», и выразил надежду, что ответ для противника будет серьезным.

«Надеюсь, месть будет весьма жестокой и болезненной для Зеленского и Сырского. Лично для них и других участников разработки плана удара по резиденции Путина», - отметил он у своем Telegram-канале.

Однако Сладков подчеркнул, что это должна быть именно месть, а не «штатные действия», которые за нее выдаются.

В свою очередь, военкор Евгений Поддубный подчеркнул, что атака на резиденцию Путина – это прежде всего удар Украины по усилиям Трампа в урегулировании конфликта.

«Понятно, что такое не спустят с рук очень терпеливые русские. Понятно, что это открытая дверь для небывалой эскалации. Понятно, что атака, пусть даже с военной точки зрения бессмысленная, — это удар по усилиям администрации Трампа», - написал он в своем Telegram-канале.

Он напомнил о словах Путина о том, что РФ не заинтересована в пункте мирного плана, который подразумевает вывод украинских войск с занимаемых ими территорий ДНР, отметив, что, вероятно, теперь таких пунктов станет намного больше. По мнению Поддубного, России стоило бы нанести соразмерный ответ по Банковой.

«Я, конечно, не предлагаю превратить Банковую в ядерный пепел, но в обычный пепел (конвенциональный такой пепел) превратить точно уже можно», - заметил он.