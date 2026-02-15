Песков: Необходимо помнить о роли Запада в кровавом госперевороте на Украине
15 февраля 202607:38
Необходимо помнить, что кровавый государственный переворот на Украине был организован руками западных стран, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«После 2014 года поменялось всё. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине», — заявил он. «Мы должны это помнить», — отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский вел себя непристойно на основных переговорах об особом статусе Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД РФ рассказали об ответе на атаку на резиденцию Путина
- Песков: Необходимо помнить о роли Запада в кровавом госперевороте на Украине
- СМИ: Провалились переговоры Зеленского с лидерами ЕС по финансированию Киева
- МИД РФ: Зеленский начал придумывать махинации с выборами на Украине
- Стало известно о запрете выдачи займов по серии паспорта
- СМИ: В Волгограде в колледже и школах требуют скидываться на обеспечение безопасности учеников
- Жительница Нижнего Новгорода погибла после падения наледи с крыши
- Дмитриев: Нужно работать совместно, чтобы избежать третьей мировой войны
- Телефонные мошенники стали просить оставлять деньги в почтовых ящиках
- СМИ: Путин триумфально ответил на вопрос о Тайване
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru