Песков: Необходимо помнить о роли Запада в кровавом госперевороте на Украине

«После 2014 года поменялось всё. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине», — заявил он. «Мы должны это помнить», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский вел себя непристойно на основных переговорах об особом статусе Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

