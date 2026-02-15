Песков: Необходимо помнить о роли Запада в кровавом госперевороте на Украине

Необходимо помнить, что кровавый государственный переворот на Украине был организован руками западных стран, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лавров: Россия добьется возвращения исконно русских земель

«После 2014 года поменялось всё. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине», — заявил он. «Мы должны это помнить», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский вел себя непристойно на основных переговорах об особом статусе Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
