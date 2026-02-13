Песков: Европейцев не будет на переговорах в Женеве

Аэропорты Москвы стабильно обслуживают рейсы в условиях непогоды В Подмосковье из-за снегопада обрушились крыши трех зданий Столичные спасатели усилили контроль городских рек и водоемов из-за оттепели Накануне Дня святого Валентина цены на цветы на Рижском рынке поднялись В Москву после первой оттепели снова придут сильные морозы