Песков: Европейцев не будет на переговорах в Женеве
13 февраля 202617:44
Переговоры в Женеве, которые пройдут 17-18 февраля, предполагают трёхсторонний формат. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что участвовать во встрече будут делегации России, США и Украины.
«Европейцев там не будет», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что российскую делегацию на встрече в Женеве возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
