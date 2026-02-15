МИД РФ: Зеленский начал придумывать махинации с выборами на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский пытается прибегнуть к манипуляциям с выборами в стране, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Политолог назвал маловероятным проведение выборов на Украине в ближайшее время

По его словам, это ему необходимо, чтобы остаться у власти. В настоящее время внутриполитические позиции Зеленского шаткие. Дипломат указал, что в условиях растущих претензий как внутри Украины, так и за ее пределами Зеленский в диалоге с США, Европейским собзом и Великобританией начал спекулировать на тему организации выборов и референдума по «территориальным вопросам».

Галузин считает, что президент Украины пытается использовать молдавский сценарий, чтобы ограничить участие в выборах украинцев, проживающих в России, и максимально задействовать голоса украинской диаспоры на Западе.

Ранее стало известно, что Зеленский, указав получение гарантий безопасности в качестве условия для проведения выборов в стране, фактически показал отсутствие интереса в их организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

